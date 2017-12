El departamento Curuzú Cuatiá y el Sur de Corrientes no se vieron tan afectados este año por las condiciones climáticas que en Noroeste correntino ocasionaron millonarias pérdidas económicas. Sin embargo, el panorama actual de la ganadería en la zona no sería el mejor, con mermas productivas considerables en los campos ganaderos.

“A nosotros no nos afectó tanto la lluvia, pero igualmente tuvimos grandes problemas. Las preñeces no fueron las deseadas o las que se venían obteniendo en la zona y hemos bajado bastante los porcentajes de preñez”, detalló Ramón Pedro Mosna, titular de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá.

Asimismo, el ruralista admitió que “también estamos con una sequía que se está haciendo notar, complicando justo el momento de los servicios”, aunque sostuvo que “los productores están buscando las formas para mejorar la producción y paliar esta situación”.

Nno obstante a estas cuestiones, Mosna sostuvo que “yo creo que vamos a tener mermas, tanto en la cantidad de terneros de esta zafra, y también para el año que viene, por lo que estamos viendo en estos días en el campo, donde los tactos no dan buenos porcentajes”.

Burocracia

Asimismo, Mosna criticó casi con resignación los obstáculos que los productores ganaderos encuentran en los trámites que deben realizar en el Senasa. En contrapunto con la situación productiva, que muestra muchos avances y un buen pasar para la actividad.

“La situación de la ganadería, productivamente va mejorando, los productores nos vamos convenciendo que tenemos que producir cada vez más y mejor. Con números más finos, por ahí hacés cuentas y y se complica. Los números son cada vez más chicos”.

Respecto a lo que consideró “las burocracias en el Senasa”, Mosna explicó que “nos está complicando cada vez más; todos los días tenemos situaciones nuevas que nos van complicando nuestro trabajo”.

El dirigente rural enumeró no sólo el nuevo sistema de pagos en las oficinas locales, donde desde el 4 de diciembre no se puede abonar en efectivo (“la oficina del Senasa de Curuzú Cuatiá no tiene posnet”, graficó) sino también con una nueva normativa del Plan de Lucha contra la Garrapata. “La modificaron sin aviso, y hubo muchos cambios, por lo que comenzamos con algunos roces nuevamente”, sostuvo.

“Hoy tenemos este problema con el Senasa que no podemos solucionar hace muchos años. Sinceramente no lo podemos solucionar, no hay avances y tiene que haber más comunicación con los productores”, señaló el ruralista.