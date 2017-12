Para evitar que reingresen al país dos enfermedades ya erradicadas como la rubéola y el sarampión, en 2018 los chicos de entre 1 y 4 años inclusive deberán recibir una dosis extra de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis o paperas), según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

A partir de enero estarán disponibles tres millones de dosis para ser aplicadas en forma gratuita y obligatoria en vacunatorios públicos y privados de todo el país, como parte de la "Campaña Nacional de Seguimiento de Inmunización" que se realiza cada cuatro o cinco años (la última fue en 2014).

“La dosis extra tiene como objetivo revertir la acumulación de susceptibles a través del tiempo, vacunando a niños que nunca fueron vacunados como a aquellos que fueron vacunados pero que no tuvieron una respuesta inmune adecuada frente a la vacuna”, explicó Susana Devoto, titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud.

Coberturas óptimas

En Argentina no existen casos autóctonos de sarampión desde 2000, pero sí importados de otras regiones donde sigue circulando el virus. El último brote se dio en mayo de este año en la ciudad de Tucumán. “Tuvimos tres casos a partir de una persona que había viajado al sudeste asiático y que al regresar presentó fiebre, conjuntivitis y catarro. A pesar de tener una dosis de la vacuna, no tenía las dos que indica el Calendario. Y en una reunión contagió a otras dos personas”, sostuvo Devoto.

Para la pediatra es indispensable lograr coberturas óptimas de vacunación (arriba del 95%) para evitar el reingreso del virus al país. “Las coberturas actuales no son malas, para la triple viral tenemos una tasa general de alrededor de 90% pero hay lugares donde está más baja”, manifestó Devoto.

Situación mundial

La caída de las tasas de vacunación en Europa son las responsables de la actual epidemia de sarampión que causa estragos en la región. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, durante este año se notificaron 13.712 casos. La mayor incidencia se registró en Rumania (252,4 casos por millón de habitantes), seguido de Italia y Tayikistán. En 2017 ocurrieron veinte muertes por sarampión, diez de las cuales se registraron en Rumania. La región de las Américas fue declarada libre de sarampión en 2016. Pero aún se siguen dando casos importados. Este año se registraron más de 400 en Venezuela, 120 en Estados Unidos y 46 en Canadá. Por lo tanto, se busca reforzar el ya robusto calendario de vacunación argentino.