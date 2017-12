Las fiestas de fin de año siempre suponen un repunte para el comercio minorista, con la ventaja de que favorecen a todos los rubros, en mayor o menor medida. En este sentido, varios negocios de la peatonal Junín apostaron a atender al público en horario de corrido ayer, y lo mismo harán hoy, aunque no deberán extenderse a más de las 19 por lo que exige la ley.

La decisión, para muchos, fue acertada: pese al calor, varias personas estuvieron dando vueltas por el paseo comercial entre las 17 y las 18, ya sea para ver ofertas o para buscar un regalo para los niños y niñas de la familia. Donde hubo también un movimiento interesante fue en la terminal de ómnibus, que desde temprano albergó a cientos de viajeros que buscaban pasar la Navidad en otras provincias o en el interior.

En lo que respecta a gastos, desde varias tiendas consultadas por El Litoral coincidieron en lo notorio de una mejora en las ventas, sobre todo gracias al pago del aguinaldo, el sueldo, y el plus que otorga el Estado a los empleados públicos por las fiestas. De igual manera, donde más se notó este crecimiento fue en el rubro alimenticio, sobre todo en comparación al de la vestimenta.

“Nosotros comenzamos diciembre mejor de lo que esperábamos gracias al pago de los sueldos, y sobre todo el aguinaldo. Sinceramente no teníamos muchas expectativas, pero se comenzó a mover y estamos vendiendo bien”, comentó a este medio Fernando, el encargado de un supermercado que se especializa en la comercialización de carne. Teniendo en cuenta que el kilogramo de asado en este negocio ronda los 100 pesos (costilla), Fernando estimó que el gasto por persona es de “unos $500 o $600, si tomamos una familia tipo, de cuatro integrantes”.

De hecho, el referente de esta firma señaló que “el contexto de los pagos nos benefició más a los que vendemos comida, porque es lo que la gente tiene que comprar sí o sí. Capaz los que venden ropa la tienen más difícil”.

Esta última afirmación fue confirmada por los vendedores de algunos negocios de vestimenta del paseo comercial, quienes advirtieron que tuvieron un leve incremento, aunque no tanto como el sector alimenticio. “El aguinaldo y el sueldo nos vinieron bien, pero nosotros seguimos manteniéndonos con las liquidaciones, las ofertas, y sobre todo el Ahora 12”, expresaron.

La excepción a esto quizá sea uno de los locales de ropa más grandes de la peatonal, donde aseguraron, hasta el momento, haber vendido un 40% más de lo que lograron el año pasado. “Mejoramos un montón, la gente viene a buscar ropa para regalos o para ellos mismos, y te diría que hay un gasto aproximado de entre 1.300 y 1.500 pesos”, contó a este medio el gerente de dicha firma, mientras señalaba el monto que figuraba en la compra de una señora.

Esta empresa empleó una estrategia para este año: optaron por tratar de liquidar todo lo que quedó de la temporada de primavera, mucho de lo de verano, antes de que llegue enero. “Antes comenzábamos a liquidar el remanente cuando pasaban las fiestas, pero ahora lo hicimos antes porque en enero no hay mucho movimiento en Corrientes, la gente suele irse de vacaciones o no gasta tanto”, explicó el gerente.

Cabe recordar que el titular de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, dijo la semana pasada a este matutino que no hay buena demanda en el comercio en general.