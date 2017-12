En el Escuela, el Vidal, el Pediátrico y la Dirección de Emergencia reforzaron las guardias. Además, dieron recomendaciones para tener “una Navidad tranquila”. Piden no usar pirotecnia y no beber si se va a conducir.

Los centros de salud capitalinos están reforzados y preparados para atender a las personas que podrían accidentarse en estas fechas festivas (por pirotecnia, siniestros viales o riñas). Sin embargo, piden precaución a los vecinos haciendo hincapié en incidentes que derivan en más ingresos a emergencia, como el consumo excesivo de alcohol y conducir en estado de ebriedad. Directivos de tres centros de salud y de la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107) comentaron a El Litoral que organizaron las guardias de tal manera que están listas para atender a personas que presentan lesiones frecuentes desde la mañana del 24 de diciembre.

“El año pasado, hasta en la mañana del 29 de diciembre, atendimos a ocho personas accidentadas. El Hospital Escuela está organizado para dar atención como se hace todos los fines de semana y en caso de que se sumen más accidentados también. Recomendamos que si van a conducir un vehículo no consuman alcohol, esto es esencial”, sostuvo a El Litoral el director del Escuela, Alfredo Revidatti.

Por su parte, desde el Hospital “J. R. Vidal”, Horacio Sotelo informó: “Tenemos un plan para el servicio de emergencia que se aplica en estas fechas en que podría aumentar el número de atenciones, lo venimos haciendo desde que asumí como director (febrero de 2016). Tenemos un sistema organizado con el servicio de emergencia, quirófano y terapia intensiva; se coloca un refuerzo de actividades y priorizamos necesidades. Este plan nos permite trabajar más tranquilos en cuanto a los problemas. Todo el cuerpo de profesionales está preparado para atender emergencias”, afirmó.

“Generalmente en estas fechas se presentan problemas de índole quirúrgico por los accidentados. Si bien el Escuela es el principal receptor de heridos en este sentido, el Vidal es el hospital que auxilia cuando se supera el número de pacientes que pueden atender. Además se recibe a pacientes del interior y por asuntos obstétricos”, indicó Sotelo. En este sentido agregó que “desde que comenzamos la gestión implementamos este plan estratégico, porque la experiencia ya la teníamos al trabajar tantos años en este hospital y lo único que tuvimos que hacer es juntarnos los jefes de los servicios para agilizar y optimizar los recursos”.

La jefa del Servicio de Quemados del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, Marta Vergara, comentó a este medio gráfico que “el servicio está preparado todo el año para dar las atenciones necesarias, no se han modificado guardias, sí se trata de organizar bien al equipo para que no haya ningún imprevisto”.

“Los últimos años hemos disminuido mucho las atenciones en Navidad y Año Nuevo, y llegamos a atender sólo a 4 o 5 pacientes, lo que es satisfactorio. Pero esperamos que no haya ningún lesionado por quemaduras. Buscamos que haya ‘pirotecnia cero’ por el bien de todos. Hay que tratar de no dar consejos de cómo manejar la pirotecnia, directamente no hay que usarla por las lesiones que puede ocasionar en el niño y el adulto, por los chicos con autismo y por los animales, hay que respetarnos”, remarcó la doctora del Pediátrico.

Ambulancias

“Hemos preparado el tema de las guardias haciendo hincapié en la zona periférica, en los Caps y las Saps con quienes trabajaremos de forma conjunta, sobre todo el tema de la atención de las víctimas de siniestros viales. En estas fechas hay mucha ingesta de alcohol y hay que insistir en la prevención, hay que cuidar a las personas para que se pueda pasar una Nochebuena tranquila y una Navidad también”, expresó Gustavo Imbelloni.

A la vez, señaló que “hay una incidencia de accidentes desde el 24 a la tarde, antes de la Nochebuena”. “Luego hay un pico de siniestros viales de diferente consideración en la madrugada, en horas del festejo, también por el uso de pirotecnia y la ingesta de alcohol de aquel que conduce: es el factor que más influye”, continuó el director de la DES, aclarando que “el número de personal se mantiene y en caso de ser necesario aparecen los refuerzos médicos. En los últimos años nunca tuvimos esta necesidad, no hubo inconvenientes que hayan superado nuestra capacidad de atención”, concluyó.