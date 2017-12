n Luego de cuatro meses, Victoria junto con sus tres hijos decidieron acompañar a su marido Roberto a Israel, donde él está trabajando para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como casco azul. Rompiendo varias estructuras, decidieron estar unidos y enfrentar juntos un mundo diferente con el simple objetivo de despertar todos los días bajo un mismo techo.

En julio viajaron a Tiberíades, ciudad ubicada en la orilla occidental del Mar de Galilea (Lago Kineret), en la Baja Galilea, en el distrito norte de Israel. En esta ciudad, los chicos fueron escolarizados en una institución cuya docente es norteamericana y hoy sólo tiene cinco alumnos de familias de observadores de la ONU.

En diálogo con El Litoral, Victoria relató su vida diaria y comentó que lo más difícil fue separarse de los afectos y encontrar otros similares en un país diferente, y volver a perderlos cuando estos regresaron a su nación. Si bien el contexto social y cultural podría ser considerado para algunas personas inseguro, ella no siente esto.

Misiones

Roberto Adaro es uno de los cascos azules que trabajan para mantener la paz en este territorio. Es uno de los 97 mil uniformados que tiene la ONU. Todo el personal militar que trabaja como casco azul es, en primer lugar, miembro de su propio ejército nacional y posteriormente adscrito a trabajar con la ONU. Desde 1948 el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de observadores militares en el Oriente Medio para vigilar el cumplimiento del Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.

El personal militar de las Naciones Unidas puede tener, entre sus tareas, vigilar una frontera en litigio; vigilar y observar los procesos de paz después de un conflicto; ofrecer seguridad en una zona en conflicto; proteger a civiles; prestar ayuda al personal militar del país en forma de capacitación y apoyo; ayudar a los ex combatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que puedan haber firmado.

“Estamos al norte, en la frontera con Siria. Roberto está trabajando en misiones de paz, ya estuvo en Chipre (Estado miembro de la Unión Europea situado en la isla homónima). Acá hay oficiales de Irlanda, Holanda, Australia y Suecia, de muchas partes del mundo. Vivimos en un barrio donde alquila la gente que viene a trabajar a estas misiones, donde alquila la mayoría. Hay otros que alquilan en otra ciudad más cerca del campamento donde trabajan”, relató Victoria.

Ellos esperaron cuatro meses para poder reencontrarse, pero “en realidad ninguna familia viaja con el observador, tienen un mes al menos de adaptación”. “Roberto quería que viajemos antes pero yo quería que los chicos hagan medio año en la escuela en Corrientes. Acá es muy difícil escolarizarlos. Ninguna familia de las Naciones Unidas los escolariza en escuela común, son judías y son en hebreo, y están desfasadas con nuestro ciclo lectivo”, explicó.

“Las misiones de los argentinos y de varios es de un año. Los irlandeses por ejemplo pueden optar por quedarse dos años. Ellos tienen la tarea de hacer observaciones en zonas de conflicto. Además, tienen que informar e involucrarse cuando hay conflictos. Todos los días pasan informes de la región, de todo lo que pasó”, contó Victoria a este diario.

Respecto a algunas de las situaciones que recuerde y que la haya marcado sobre esta misión, comentó: “Un día estábamos desayunando un fin de semana y lo llamaron porque tiraron misiles desde Siria en el Golán, que es el monte donde están trabajando. Tuvo que ir”. Ante esta situación se le consultó cómo es vivir en este lugar y contestó que “no tenemos miedo”.

“Ellos tienen que ir a ver y hacer un informe de lo que pasó. No tenemos miedo, eso sí, para entrar a un shopping pasas por un detector de metales. Te revisan tu bolso. En el aeropuerto el control es mucho mayor. Hay mucha seguridad en todos lados. Todos los días salgo a caminar en un bosque cerca, no hay nadie a la noche y me siento tranquila. Mis niños también se sienten bien”, contó.



Afectos

“Sólo socializamos con la gente de las Naciones Unidas, la verdad; y con algunos argentinos que viven acá hace años. Ahora tenemos una familia amiga que son palestinos, no israelíes, que viven en una villa al norte, Buqata, son drusos y muy generosos, muy buena gente”, contó Victoria y agregó que “los palestinos que viven acá en Israel es porque quedaron después de la guerra en Israel, pero antes sus villas eran de Siria”.

En relación al reencuentro familiar relató que se volvieron a ver en Madrid y que fue muy emocionante. En Navidad tienen planeado ir a Belén. Los sábados en Nazareth son sábados cristianos, es decir que está todo abierto y los domingos cerrado. Depende del lugar, del pueblo, las costumbres cambian, judíos o cristianos.

“La experiencia es muy enriquecedora, para nosotros y para los chicos. Lo que más nos costó al principio fueron tantos cambios. Al inicio estaba negada, me preguntaba qué hacía ahí. Luego se me acercó una vecina irlandesa, la mujer del jefe de mi marido, con sus tres niñas y nos hicimos muy amigos, fue como una luz acá. Pasa eso, uno se aferra y valora mucho más a las personas porque son lo único que a veces tenés. Hacés relaciones muy especiales. Ella se volvió a fines de octubre a Irlanda y lloré varios días por eso. Muchos cambios y emociones todo el tiempo. Lo que allá te puede pasar en 10 años acá te pasa en cinco meses. Todo el tiempo hay gente que va y viene. Ahora hay solo una familia aparte de nosotros, el resto de los observadores está solo”, expresó Victoria y destacó: “Las relaciones que hacés quedan de por vida”.

En este sentido continuó: “Es diferente, porque allá es como que estando en tu lugar vos sabés que el mes que viene te podés juntar con tus amigos, que estarán siempre ahí, no importa si no los ves un mes. Los chicos de a poco se fueron adaptando también, cuando lograban hacerse amigos se iban, creo que eso es lo que más dolió”.

Esta experiencia, acompañar a un hombre que hace misiones de paz en un territorio en conflicto, decidir no tener separada a la familia físicamente y cruzar el mundo, tuvo sus días difíciles como cuenta Victoria, pero otros positivos en los que ella aprendió a aferrarse a los amigos y a la familia, a valorar a esas personas como su amiga de Irlanda que la acompañó en el momento en que se sentía sola y desorientada.

Sin dudas es un apoyo para aquel hombre observador de las Naciones Unidas, ya que como contó hoy, sólo hay dos de ellos acompañados por sus familias.

Cabe aclarar que por protocolos internacionales no se pueden detallar las misiones o emitir opiniones políticas sobre la situación en estos territorios. (C. S. S.)