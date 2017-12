El ministro Oscar Aguad no quiere hacer memoria. Sucede que en la cartera de Defensa confirmaron 70 despidos. Y como parte de ese ajuste, decidieron desarmar el equipo encargado de registrar y sistematizar los archivos de la dictadura que se convirtieron en prueba de las causas de lesa humanidad.

Según una nota escrita por Alejandra Hayon y que publica Página 12, los despidos continúan en las dependencias públicas. Y ahora llegó el turno del Ministerio de Defensa, que conduce Oscar Aguad, donde las autoridades confirmaron una lista de 70 empleados a quienes no se les renovará el contrato después de diciembre.

El recorte de personal sigue lo anunciado por el plan de “dotaciones óptimas” ideado por el Ministerio de Modernización, pero en este caso desarma un área clave para la reparación de los delitos de lesa humanidad. Se trata de la Dirección de Derechos Humanos que con la apertura y sistematización de los archivos militares de la última dictadura permitió el avance de las causas judiciales.

El rumor de posibles despidos ya circulaba en el Ministerio. El jueves fue confirmado ante los trabajadores por la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Carolina Chacur, designada en el puesto en agosto de este año. “Nos dijo que había llegado una lista de 200 despidos pero que como ellos eran buenos la redujeron a 70”, sostuvo Julia Anillán, secretaria general de la junta interna de ATE.

Los telegramas no llegaron pero la lista con los nombres ya es oficial. Todos los trabajadores tienen más de cinco años de antigüedad y son de distintas dependencias del Ministerio de Defensa: algunos de la Dirección de Inmuebles, otros de la Coordinación General, otros de la sede central de Fabricaciones Militares y un grupo grande de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitaria, por lo que el área de Archivos y Pruebas Judiciales quedaría completamente desarticulada.

El área fue creada en 2010 con el objetivo de documentar, clasificar y sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de la última dictadura, que se convirtieron en la prueba del actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado. El primer paso fue relevar la información de miles de documentos para responder a los requerimientos de la Justicia por las causas de lesa humanidad. Luego en 2011, el grupo de trabajo debió expandirse por la magnitud de la tarea. Se incorporó personal técnico archivista, investigadores y conservadores para garantizar que toda la información quede registrada.

De los archivos surgieron nuevas denuncias, informes que fueron entregados a las diferentes fiscalías. La sentencia de la megacausa Esma está basada en estos documentos, por ejemplo. En 2015, los organismos de derechos humanos recibieron un inventario con todo lo registrado hasta el momento para dejar constancia de la existencia de dicha información.

Según trabajadores cercanos al área, el equipo ya había comenzado a desarticularse a partir de la gestión de Aguad con el paso de varios trabajadores, especialistas en técnicas de archivo y conservación, a otras áreas administrativas. La tanda de despidos confirmada ahora, deja fuera del equipo a diez trabajadores más, por lo que su tarea se vuelve una misión imposible de abordar por la magnitud y complejidad de la tarea.

Los equipos de investigadores y técnicos tenían, además, una función doble. Se encargaban de clasificar, sistematizar y registrar los documentos a la vez que garantizaban que esos papeles siguieran allí. ¿Quién va a garantizar ahora la existencia de lo registrado y lo que falta por sistematizar? ¿Quién controlará que los archivos sigan allí? Frente a estas preocupaciones los organismos de derechos humanos solicitarán una audiencia con el ministro Aguad, apodado “El Milico” y de reconocida cercanía con el genocida Luciano Benjamín Menéndez. También es un conocido de los correntinos, a quienes dejó un desface de 60 millones de dólares convertidos como por arte de magia en Cecacor.