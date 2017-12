Por Claudia Peiró

Nota publicada

en Infobae.com

Los complots no son compatibles con las reglas de una buena democracia. Un presidente debería hablar de ellos sólo cuando pudiese comprobar su existencia y, en ese mismo momento, actuar en consecuencia”, escribía el prestigioso analista italiano Sergio Romano, en el Corriere della Sera, en 2007. Habitualmente, esta es una estrategia de la izquierda que, cuando está en el llano, culpa al gobierno por todo y por nada, pero cuando llega al poder se muestra impotente, se declara saboteada y agita el fantasma del complot cada vez que recibe cuestionamientos a su gestión.

A Cristina Kirchner le acuñaron el término “destituyente”, al que apeló una y otra vez para deslegitimar toda protesta. Y para convertir a cualquier crítico o peticionante en un enemigo irreductible. En el colmo de la victimización, hasta llegó a decir que todo el conflicto del campo por la Resolución 125 se debía a su condición de mujer.

Convertir un reclamo social en un intento de golpe institucional es una manipulación de la realidad. No se trata de negar la comisión de delitos por parte de los manifestantes. Tampoco ignorar la posible intencionalidad o premeditación de algunos de estos hechos que deberán ser bien esclarecidos. Pero recrear el fantasma de escenarios mucho peores que el actual sólo sirve para no hacerse cargo de la crisis presente.

No se trata, nuevamente, de negar que exista una intención desestabilizadora por parte de algunos sectores. El kirchnerismo en particular prolonga en el llano la intemperancia que lo caracterizó en el poder. Practica desde el primer día el ultrismo discursivo, como asimilar a Macri a la dictadura, y con indisimulable satisfacción se lanzó a la denuncia de una desaparición forzosa que no fue tal.

Pero si la intención de todo eso es señalar la impotencia del Gobierno, este debería esforzarse por no confirmarla.

El proceso de degradación institucional, que incluyó, como hoy se constata dramáticamente, a las fuerzas policiales y de seguridad- y la enemistad pública constantemente promovida desde el gobierno es una de las peores herencias que dejó el kirchnerismo. Pero también una de las primeras cosas que se esperaba fuesen remediadas por Cambiemos.

Mauricio Macri había incluso dado muestras de una vocación conciliadora. Uno de sus últimos actos de gobierno fue la instalación de la estatua de Juan Domingo Perón en una plaza de la Capital. Un gesto dice más que mil palabras.

¿Qué derecha es esta?

Aunque al PRO y a su principal gurú no les guste, en el imaginario colectivo este Gobierno está asociado a la derecha, y se espera que así se comporte.

El rechazo a asumirse como tal deriva del recuerdo constantemente evocado del “Proceso”, la última dictadura militar. Pero en nuestra historia existen otras etapas que, más allá de errores y falencias, modelaron un país y dejaron un legado territorial e institucional del que aún nos beneficiamos, como lo fue la Generación del 80, por apelar a una designación genérica.

Entre los conceptos positivos que se asocian a esa franja ideológica están los de institucionalidad, autoridad y orden. Pero hasta ahora el Gobierno, si los tiene, se ha mostrado tímido o vacilante en la exhibición de esos atributos.

El Presidente se enojó con la jueza que dispuso que la policía no portase armas letales en el operativo del día lunes. Sin embargo, viendo el desempeño de las fuerzas de seguridad, debería estarle agradecido porque posiblemente eso evitó males irremediables.

Aun así, lo que no puede prolongarse en el tiempo es que la única forma de evitar la brutalidad policial sea que la fuerza no actúe.

Durante toda una larga década, las autoridades políticas sólo tuvieron destrato o indiferencia hacia la institución. A las fuerzas de seguridad no se las conducía sino que se las descalificaba. Se prefería abandonar el espacio público al desorden, al abuso en los reclamos y, con un terrible costo en vidas, a la violencia delictiva, antes que tomarse el trabajo de reformarlas, adiestrarlas y conducirlas. El Estado abdicó así de una de sus funciones indelegables: el ejercicio del monopolio de la fuerza pública. Y el órgano que no se usa se atrofia. Y se nota. O no actúan o, si lo hacen, actúan mal. Es inadmisible que la única forma de evitar excesos sea desarmarlos.

Manifestaciones violentas como la del día lunes las hemos visto en casi todas las ciudades del mundo cuando han sido sede de reuniones de los organismos que son blanco de la furia globofóbica. De hecho, tendremos una el año que viene en Buenos Aires cuando se reúna el G20. Es inconcebible que no tengamos cuerpos de policía entrenados para actuar correctamente en este tipo de situaciones y que la recuperación de la autoridad se limite para el Gobierno a darles un cheque en blanco y avalar todo su accionar cuando su inoperancia y los excesos que cometen en la represión están a la vista de todos.

En cambio, el gobierno sí parece querer confirmar la insensibilidad social que se le atribuye también a la derecha, sobre todo porque las medidas de “ajuste” que aplica van acompañadas de otras de flagrante indulgencia hacia amigos y sectores privilegiados, desde el blanqueo de fondos hasta la tolerancia frente al nepotismo y el conflicto de intereses.

El Gobierno, con razón, se ocupó de resaltar el gesto de civilidad política entre la presidente saliente de Chile, Michelle Bachelet, y su sucesor electo, Sebastián Piñera, perteneciente a otro partido político, que dialogaron por teléfono y ante las cámaras. El oficialismo buscó subrayar el fuerte contraste con la transición argentina y el “capricho” de Cristina Kirchner de no traspasarle los atributos del mando a Mauricio Macri.

Sin embargo, la mayor responsabilidad en la prolongación del clima de intemperancia la tiene siempre quien está en el ejercicio del poder. Porque es la intemperancia de arriba la que genera la intemperancia de abajo.

Una buena noticia es que la Cámara, aunque ratificó los procesamientos del juez Claudio Bonadío en la causa por el Memorándum con Irán, desestimó el cargo de “traición a la Patria” contra la ex mandataria y sus funcionarios. Esa acusación desmedida también hace a la grieta. Ni CFK es traidora a la Patria por una decisión de gobierno, ni son traidores a la Patria los 128 diputados que votaron la mal llamada “reforma previsional”. El diccionario político tiene una amplia gradación de calificativos, positivos o negativos, según el gusto, para esas conductas; no es necesaria la desmesura.

En Argentina, la tan proclamada vocación dialoguista del Gobierno ha tenido por resultado un acuerdo entre el Ejecutivo nacional y mandatarios provinciales acuciados por los aprietos financieros en contra de quienes no tienen poder de lobby.

Las imágenes de Mauricio Macri reunido con gobernadores tanto oficialistas como de otros partidos que pudimos ver en varias ocasiones en los dos últimos años parecían indicar una auspiciosa voluntad de concertación, algo que le permitiría a la Argentina poner en suspenso la competencia interpartidaria en lo que concierne a grandes políticas de Estado.

Pero, finalmente, la “Moncloa” local parió un ratón.

El acuerdo alcanzado sólo busca tapar agujeros, para colmo, a costa de los más desfavorecidos. Espectáculo que se acompaña de exenciones y otros favores a sectores que nadan en la abundancia. Una “Moncloa” antipopular, que deja el campo orégano al kirchnerismo, que no tarda en alzar la bandera de la “defensa de los más débiles”, borrando de paso su propia responsabilidad en la enfermedad inflacionaria y en la institucionalización de la pobreza.

El llamado “recálculo jubilatorio” ni siquiera es una verdadera reforma previsional ni tampoco apunta a reducir el déficit, puesto que los fondos que se les quitarán a los jubilados irán al gobierno de María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Una batalla absolutamente desproporcionada para tan magro objetivo.

La medida es además recesiva, como todo recorte de ingresos a los sectores menos pudientes que lo destinan todo al consumo inmediato.

Si el gobierno anterior negaba cualquier incidencia de la emisión monetaria en la inflación, culpando sólo a la “puja redistributiva”, el actual tiene una respuesta estrictamente monetarista para un problema que en nuestro país ya es crónico y multicausal. Por eso no le está dando resultados.