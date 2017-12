“Junto con Rubén Garnero venimos hace más de 20 años trabajando con el taller de fantasía. Hemos dado muchos premios provinciales, nacionales e internacionales. Nuestros trajes hoy se encuentran en el Museo de Arte Popular Argentino en Buenos Aires”, cuenta con una sonrisa Hugo Aguirre.

En la mañana del sábado el calor se siente desde el piso. En el patio de su casa, dos fuentes despiden sonidos de agua corriendo y eso solo ya es un bálsamo para las frentes vidriosas. Hugo sale al encuentro y estrecha la mano con entusiasmo. ¿Hace calor?, desliza dibujando una sonrisa en su rostro moreno. Nos disponemos en una sala rodeada de fotos, premios, trajes.

El próximo 2 de febrero Hugo y Rubén partirán a Río de Janeiro llevando un traje a competir en el carnaval más grande del mundo. “Fuimos invitados por el Municipio de Río”, cuenta. “Hace unos años atrás competí en los desfiles de alta fantasía que se hacían en un reconocido hotel de Río. En aquella oportunidad obtuve el cuarto premio y eso me abrió las puertas de Río de Janeiro”.

Severo Luzardo, de la Escola de Samba União da Ilha, diseñó el trabajo que fue enviado para que Hugo Aguirre lo confeccione aquí en su taller. “Nuestra amistad con Severo hizo posible este trabajo. Ahora tenemos el compromiso de llevar una fantasía de exportación argentina al carnaval de Brasil. El traje irá en el carro Abre Ala, pues es el carro que encabeza la Escola de Samba”, explica.

Desde Brasil enviaron el diseño aprobado por la comisión directiva de la Escola. Hugo y Rubén comenzaron a trabajar en el mismo en junio del presente año. Está realizado en láminas de oro y cristal; la fantasía es todo de cristal, “esto te puedo mostrar”, desliza con timidez pues aún no puede exhibirse el traje a la prensa. La carroza donde lucirá este traje mide 64 metros de largo por 18 metros de alto. Tiene varios movimientos y tres grupos electrógenos grandes.

El traje confeccionado será portado por una chaqueña, Alicia García. “Ella tendrá el destaque central del carro con este traje de fantasía. Ella será la primera imagen al mundo. En Brasil la conocieron por fotos y porque nosotros pedimos que ella sea quien lleve nuestro traje. Hace ya un tiempo nos confirmaron la fecha del pase por el corsódromo de Río: será el 12 de febrero a la 1.30 de la madrugada”.

A Hugo se lo ve entusiasmado. Rubén vuelve al taller. En la misma casa funciona la peluquería, donde hay música que sale de una radio, una gran pecera burbujeante, cuadros y fotos que visten las paredes. La luz blanca baña el lugar.

La Escola de Samba União da Ilha propone este año como tema “La historia y la antropología de la comida brasileña desde que llegaron los condimentos. El traje que confeccionamos representa los condimentos que llegaron a través del mar con los conquistadores. Alicia García lucirá su traje de fantasía con candelabros marinos, ventanales de barco, está todo relacionado”, explica Hugo. “Estamos en el nivel más alto del carnaval”, confiesa.

Contra lluvia

“Los trajes para el carnaval de Río se hacen contra viento, contra lluvia, contra todo”, destaca Hugo. “Con el tiempo cualquier cosa puede pasar pero el carnaval no se suspende. Si llueve, la fantasía tiene que entrar y brilla incluso bajo la lluvia. Ellos venden el espectáculo a todo el mundo y por ello no pueden suspender bajo ningún aspecto. Es un espectáculo digno de ver y al Sambódromo de Brasil hay que conocerlo como una maravilla del mundo”, subraya.

Mundo de vanidades

Más allá del trabajo que está desarrollando para Brasil, en el taller de Hugo y Rubén también están abocanos a confeccionar trajes para Ará Berá. “No nos comprometimos con mucho trabajo pero siempre estamos trabajando por el carnaval correntino. Ará Berá seguramente será campeona otra vez. Este año que nos deja hemos tenido el mejor grupo y seguiremos creciendo. En lo personal, hemos dado a la comparsa muchos premios y trofeos”.

“Nosotros vamos a ganar. La competencia forma parte del carnaval y nosotros sólo pensamos en ganar. El carnaval es un mundo de vanidades. Entonces, tanto desde el que lo está haciendo como quien luce un traje quiere ganar. Nadie pone 30 mil, 50 mil, 70 mil o 100 mil en un traje si no quiere ganar. Incluso hay gente que puede invertir más todavía. Los que hacen esto es porque les gusta y porque se sienten una estrella. Si no te sentís una estrella te podés quedar en tu casa a tomar mate”, afirma.

Luego, Hugo Aguirre sostendrá que no es un discurso vacío el hecho de tener pasión y gusto por el carnaval. “Hay pasión y gusto”, insiste. “Esto es un mundo de vanidades. Aquí aflora lo más íntimo que uno tiene en lucirse y venderse al público. El público compra tu imagen, tu fantasía, así es como funciona”.

