Hugo Aguirre sostiene que no conoce verano, playa, pileta. El año fuerte de trabajo es justamente el momento que vivimos ahora. Durante el año también sostiene su peluquería y el taller de fantasía que detiene su marcha en los meses de marzo y abril. En junio ya arrancan con la nueva temporada. Mientras tiene gran concentración en lo que será su presentación en los carnavales de Río de Janeiro, no descuida los carnavales de Argentina y Paraguay, donde también prepara trajes.

Sobre los carnavales correntinos advierte que es necesario que el Estado se haga cargo. “El Estado debe hacerse cargo del carnaval. El carnaval debe tener el mismo empuje que tiene el chamamé y debe ser política de Estado. Así como ponen toda la energía en el chamamé y contratan artistas de otros lugares, así debe volcarse esa energía para el carnaval. En la provincia hay personas capacitadas para dirigirlo”.

Ante la expansión y el crecimiento del carnaval en el país, Hugo Aguirre sostiene que esto es producto del trabajo de muchos correntinos. “Desde hace muchos años Corrientes ha exportado artistas y artesanos. Entonces, lo único que hicimos fue una escuela de artesanos y diseñadores para el resto del país. No hemos tenido la capacidad para aprovechar las joyas que teníamos en la casa. Hoy otros carnavales son centros turísticos importantes y mucho de esos frutos se lo deben a Corrientes. El Estado debe tomar esto en sus manos y hacerlo política pública”, insiste.