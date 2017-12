n En Mercedes, hace 12 meses, el oficialismo (Cambio Solidario) carecía de los números necesarios para aprobar los proyectos tanto de Presupuesto como de tarifaria, los que ni siquiera fueron sometidos a votación en el recinto ya que no obtuvieron los respectivos despachos de comisión. Pero tras la victoria obtenida el pasado 8 de octubre, alcanzó la mayoría simple con la cual fijó el Presupuesto Municipal 2018 en aproximadamente $252 millones. Mientras que, en el caso de la actualización de los tributos, consiguió inclusive el voto de los ediles radicales.

Bajo la presidencia de la concejal Lucía Urdangarín Penzo, en la tarde del último viernes se concretó la tercera sesión extraordinaria, cuyo orden del día contemplaba los proyectos de cálculo de recursos y gastos del Ejecutivo y del Concejo para el 2018, como así también la tarifaria.

En el caso del Presupuesto General del Municipio, de aproximadamente $252 millones, recibió el apoyo de los cinco integrantes del bloque de Cambio Solidario, mientras que los tres radicales se abstuvieron y votaron en contra Daniel Ansola (PL) y Analía Velázquez (PJ). Idéntico fue el resultado al someter a votación el Presupuesto destinado al Concejo que quedó fijado en unos $12 millones. “Representa un poco más del 5% de los recursos comunales”, indicó el concejal del oficialismo, Pablo Romero al ser consultado por El Litoral.

Judicialización

Al fijar el porcentaje de fondos que tienen que ser destinados al cuerpo deliberativo, se estima que ya no habrá nuevas judicializaciones sobre la distribución de los recursos. Considerando que años anteriores fue motivo de conflictos de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo, donde la mayoría era parte del bloque de la oposición.

Tanto es así que el Superior Tribunal de Justicia tuvo que mediar en varias oportunidades, ya que el entonces intendente Víctor Cemborain pretendía aplicar al legislativo el tope constitucional del 4%. Mientras que la mayoría de los ediles argumentaba que estaba en vigencia un presupuesto que les habilitaba un 6.68%, al mismo tiempo que destacaban que aún así no llegaban al porcentaje máximo que fija la Carta Orgánica: 8%.

Pero ahora, la situación sería diferente: el Ejecutivo es liderado por Elvira Sánchez y el oficialismo no sólo tiene la presidencia con Lucía Urdangarín Penzo, sino también la mayoría simple en el recinto.

No obstante, el ahora ex presidente del Concejo, Daniel Ansola, señaló a este diario que “este año (2017) mandaron al recinto aproximadamente $10.500.000 y ahora prevén unos $12 millones. Es decir, que antes tenían objeciones con respecto a los recursos que le correspondían al legislativo y ahora ellos mismos decidieron que el monto para el 2018 sea superior”.

Consenso

Diferente fueron los resultados cuando se votó el proyecto para la tarifaria 2018. En este caso, a los cinco votos del oficialismo se sumaron los otros tres de la UCR. Por su parte, Ansola y Velázquez se abstuvieron.

“Era necesaria una actualización. Durante el Gobierno de Víctor (Cemborain) sólo una vez el Concejo le aprobó un cuadro tarifario”, dijo Romero. Haciendo referencia a lo sucedido en una sesión de diciembre del 2015 en la que -el oficialismo y la oposición lograron un consenso que derivó en la aprobación del Presupuesto y la Tarifaria que rigieron en el 2016. Estos, ante la falta de consenso, fueron prorrogados, por lo que están vigentes hasta el próximo domingo 31.

“Ahora, en promedio el aumento será de un 80%. Por supuesto que había ítems que tenían valores muy bajos y por eso el porcentaje de actualización puede ser de un 150% o más”, argumentó Romero.

En tanto, Ansola fundamentó que al igual que Velázquez votó en contra porque “además de considerar que es desmedido el costo fijado para algunas tasas, es inconstitucional que la referida a la de barrido y alumbrado público quede sujeta al valor que el litro de gasoil tenga el 1 de enero. De acuerdo al monto vigente en las estaciones de YPF, al menos por ahora el valor de esa tasa por metro lineal sería de $21,97. Mientras que antes costaba $5”.