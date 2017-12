En una sesión especial, el Concejo de Ituzaingó aprobó la tarifaria que regirá a partir del 1 de enero del año venidero. Los nuevos valores representan una reducción -entre el 40 y el 60%- de los que habían sido fijados por la gestión anterior para el 2017 y que luego se judicializó.

“Se trabajó en conjunto con todos los bloques, inclusive durante la misma sesión se pasó a un cuarto intermedio para poder realizar algunos cambios. Una vez que se consensuaron esos detalles, el nuevo cuadro tarifario se sometió a votación y todos estuvieron de acuerdo”, dijo el edil Walter Gómez al ser consultado por El Litoral.

Tras lo cual, acotó que se trató de que la actualización sea moderada: “Es decir, los valores son un poco más elevados que los del 2016 pero no tan altos como los que se fijaron para el 2017”.

Una cuestión no menor considerando que la tarifaria que debía regir en el corriente año se judicializó porque el entonces Defensor del Pueblo, Bienvenido Espinoza, pidió la nulidad por considerar que los montos fijados eran excesivos.

Precisamente, obtuvo un fallo favorable a su planteo aunque luego -tal como informó este diario- el Ejecutivo Municipal apeló.

Pero antes de la feria judicial, “llevaremos el nuevo cuadro tarifario que se aprobó y pediremos que se declare abstracta la causa, ya que hubo una reducción de los valores”, adelantó el secretario jurídico de la Municipalidad de Ituzaingó, Hernán Nickisch, en diálogo con El Litoral.

Y ante la consulta de qué sucederá con aquellos contribuyentes que pagaron antes que el fallo anulara el aumento de las tarifas fijadas para el 2017, afirmó: “Se le dará notas de crédito. Así, el dinero que pagaron de más, se le descontará de lo que tengan que abonar en el 2018”.

Asimismo, comentó que el Ejecutivo Municipal está analizando una moratoria. “Hay vecinos que por todo lo que sucedió este año, no pagaron pero ahora quieren hacerlo. Así que se hará una propuesta que por supuesto también será puesta a consideración del Concejo”, indicó Nickisch.

Luego, al igual que Gómez, destacó que también la nueva tarifaria contempla modificaciones en la zonificación: “Ahora existen cuatro en vez de tres y la jurisdicción de la primera se redujo porque era muy amplia”.