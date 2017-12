El actual intendente de Perugorría, Juan Ramón Castellano, pagó el Sueldo Anual Complementario (SAC) a unos 42 municipales a quienes definió como los que “trabajan bajo el rayo del sol todos los días”. También les entregó un bolsón navideño y media res de cordero para cada uno. Y de obtener un adelanto de coparticipación por parte de la Provincia, el viernes próximo abonaría el aguinaldo y el sueldo de diciembre, al resto del personal.

Consultado por este diario, el jefe comunal comentó que “con lo recaudado de impuestos y lo que logramos ayer retener de coparticipación cuando nos habilitaron la firma -porque anteriormente todo lo que ingresó fue absorbido por cheques emitidos por la gestión anterior- se pudo reunir para pagarle a unos 42 trabajadores”. En este punto, remarcó que “se priorizó el abono del aguinaldo a quienes hace 11 años no lo recibían y porque son las personas que a diario laburan en diversas obras públicas, manejando equipamiento, limpiando los espacios públicos, etc”.

Mientras que estima que la semana venidera recibirán el adelanto de coparticipación que solicitaron al Gobernador para poder solventar el pago de sueldo de diciembre como así también el aguinaldo al resto del personal, que incluye a unas 76 personas que serían de planta permanente y cumplirían distintas actividades administrativas.

En este marco, Castellanos explicó que “en realidad no serían más de seis los que efectivamente estaban cumpliendo funciones en la Municipalidad pero cuando la ex intendenta (Angelina Lesieux) me entregó la planilla de personal también adjuntó una resolución supuestamente del 1 de enero del 2017 en la que había incorporado al plantel permanente a esas más de 70 personas”.

“Ahora, ellos están con licencia, pero se les pagará por supuesto el sueldo desde el día que arranque mi gestión. Se hará una auditoría y allí se determinará si efectivamente estaban prestando servicios para la Comuna”, comentó Castellanos.

Deudas

Seguidamente, el intendente de Perugorría aclaró que “abonaré todo lo que corresponda a mi gestión. Lo que quedó debiendo Lesieux es algo que tendremos que sentarnos a revisar la veracidad de la deuda y con base en eso definir un plan de pagos”.

Con respecto a esto, remarcó que “existen empleados que dicen que el Municipio les debe, por ejemplo, $30 mil e incluso alguien planteó algo de $100 mil. Son cifras elevadas, constataremos que sean reales antes de pagarlas. En especial, porque heredamos demasiadas cuentas sin pagar”.