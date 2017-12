Hasta el cierre de esta edición, la Justicia consideraba que los ex jefes comunales de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona, están prófugos y por lo tanto siguen buscándolos. En tanto, continúan detenidos en Curuzú Cuatiá quienes fueron integrantes del gabinete municipal: Patricia Vera (tesorera del 2005 al 2015); Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) y Ernesto Moray Mussio (auditor externo). Todos están imputados en una causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de unos $45 millones enviados por Nación para la ejecución de varias obras, tales como: 40 viviendas, un puente, una ciclovía e instalaciones destinadas a potenciar el trabajo de los pequeños productores de la zona.

Si bien este caso tiene su origen en un planteo que realizó la Oficina Anticorrupción hace más de un año, después de una serie de medidas que incluyeron inspecciones oculares y el peritaje económico de documentación incautada tanto en el edificio comunal como en casas particulares, el último martes el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, dio lugar al pedido de detención solicitado por la Fiscalía.

La orden incluía tanto a tres ex funcionarios como así también a quienes fueron intendentes de la localidad, Jorge Corona y Angelina Lesieux, que -también- desde el domingo 10 ocupa una banca en el Concejo.

Sin embargo, sólo fueron arrestados los primeros tres citados: Vera y Lammens, el mismo martes en Perugorría; y Moray Mussio el miércoles en Santa Lucía.

Mientras que hasta el cierre de esta edición aún no lograban localizar a Corona y Lesieux.

No obstante, tal como informó este diario, las distintas fuerzas de seguridad fueron informadas de que están siendo buscados por la Justicia.

Precisamente, sobre el paradero de ambos surgieron numerosas versiones.

Una de ellas -planteada desde su asesoría legal- es que estarían descansando en otra provincia. Y la que más controversia generó fue la difundida supuestamente por Lesieux a través su cuenta de Twitter en la que se leía: “Ya estamos en Cancún, besitos”.

Sobre esta última posibilidad, desde la defensa legal de ambos, manifestaron que ella no habría escrito ese mensaje. “Alguien habría hackeado su cuenta personal”, indicaron.

Pero más allá de esto, lo cierto es que los siguen buscando a ambos porque las autoridades judiciales consideran que están prófugos. Es que, el último jueves, la Justicia rechazó la eximición de prisión solicitada por la defensa de los ex jefes comunales. Y si bien, tal como informó este medio gráfico, apelaron el rechazo a ese requerimiento, todavía no existe una resolución sobre esa segunda presentación.

“Nosotros insistiremos con la eximición de prisión de ambos ante todas las instancias disponibles”, aseguraron a este diario desde la defensa de Corona y Lesieux. En tanto, reiteraron que consideran que no cometieron anomalías en la administración de fondos.