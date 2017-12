Víctor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

La temporada 2017 fue especial para Emanuel Aguilar. Fue el año de su regreso a la actividad después de ser operado en un hombro. Compitió en los torneos de Superbike, motociclismo de velocidad, del país buscando adaptarse a las potentes máquinas para intentar tener una nueva oportunidad en Europa.

“Claro que me gustaría volver porque allí están los mejores campeonatos del mundo, el Moto GP y el Superbike Mundial. En tercer lugar está el torneo Español”, sostuvo el joven piloto de 19 años. Durante el año 2015 participó de la Red Bull Moto GP Rokie Cup, competencia reservada para los jóvenes talentos y semillero natural del Moto GP. Un año antes, en España, fue preselecionado entre 125 pilotos de todo el mundo. Quedaron 42 y finalmente 12, siendo el único sudamericano elegido para correr el Campeonato Europeo.

“De mi paso por allá hice muchos contactos que me comentan que están buscando más pilotos que no sean españoles o italianos porque son los que acaparan la actividad. Ahí se abre una puerta para mí dado que dejé una muy buena impresión. Volver a correr en España sería muy bueno. He recibido invitaciones. Pero chocó siempre con lo mismo, el tema económico”.

Participar en estas categorías tiene un costo elevado y son los propios pilotos los que deben solventarlo casi en su totalidad. “Lamentablemente no contamos con el presupuesto. Por eso volvimos aquella vez”, manifestó.

En la Argentina la situación es mucho más complicada, aunque los montos que se manejan son inferiores. “El patrocinante prefiere colocar su publicidad en los autos de carrera porque se los ve por la TV y con las motos no pasaba eso. Por suerte llegó la televisación de las carreras y todo cambió. Ojalá podamos conseguir más patrocinio este año y si obtengo buenos resultados, tal vez, las cosas empiecen a cambiar y pueda tener mayor protagonismo en el plano nacional porque ir a Europa es muy costoso”.

“La situación económica no es sencilla y el presupuesto que se maneja es alto. Para la competencia en la Argentina tuve el respaldo del Gobierno Provincial, Previsora del Paraná, YPF Pacheco y Raosa, entre otras empresas. Estamos hablando con ellos para ver si pueden continuar con el apoyo en el 2018”, reconoció.

En su visita a la redacción de El Litoral, agregó: “La ilusión de ir a correr allá está un poco lejos, pero no pierdo la esperanza de desarrollar mí actividad deportiva en Europa y dejar a Corrientes en lo más alto”.

El año que está a punto de culminar, Emanuel Aguilar, lo aprovechó para dar sus primeros pasos en el Superbike de la Argentina. Lo hizo con la escudería de Diego Pierluigi en la categoría 600 Súper Sport.

“Es una categoría muy diferente a todo lo que yo había probado. El equipo, en principio, contó con 6 pilotos, luego quedamos tres por razones logísticas. Las primeras carreras fueron para sumar experiencia, adaptarme a la moto, acomodarme y recién ir a buscar resultados. En la tercera ya hice podio. Luego alterné entre los dos primeros lugares y en el campeonato llegué a subir hasta el cuarto lugar”.

El torneo nacional sufrió algunos inconvenientes en su agenda de carrera, por ejemplo, en Resistencia con los pilotos en pista, se suspendió la carrera por estar el piso del circuito en malas condiciones. Esto obligó al múltiple campeón argentino en el Certamen Argentino de Motociclismo (CAM), en categorías menores, a buscar más competencia.

“Me inscribí en la Superbike Centro. Era para entrenar solamente, pero con el tiempo la categoría tuvo un crecimiento increíble. Al punto que tenía más pilotos y cada vez más espectadores. Mejoré como piloto al estar más tiempo sobre la moto, los resultados se fueron dando. En la primera carrera llegué cuarto, luego hice podio y la tercera la gané”.

A la última fecha, Aguilar llegó como uno de los líderes del certamen que quedó inconcluso. “Junto con Andrés González, otro piloto que corrió en Europa, veníamos empatados en el primer lugar, pero sucedió el accidente del cordobés Federico Palacios en Marcos Juárez y todo quedó trunco”.

Aguilar relató lo que sucedió en los primeros días de diciembre: “Durante el Gran Premio Coronación, en la prueba de la categoría 250, Palacios cayó y dos motos lo pasaron por arriba. Producto del golpe muy fuerte quedó inconsciente. Cuando era llevado al hospital en la ambulancia, tuvo un paro. Más tarde nos comunican que perdió la vida y lógicamente toda la actividad se suspendió”.

“Todos quedamos muy mal. A mí me afecto mucho porque perdí un amigo”, se lamento Emanuel.

BREVE PAUSA

Aguilar se tomará unos días para descansar y luego arrancará la pretemporada. “Ahora me resta pasar con mi familia las fiestas y después empezaré un entrenamiento físico riguroso que es fundamental para cualquier piloto. El año que viene será muy competitivo y no se puede dar ventajas”, relató.