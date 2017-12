El cierre de año para los equipos correntinos que disputan la Liga Nacional de Básquetbol tuvo un saldo negativo. En la última semana de competencia de 2017 se registró un sólo triunfo en 6 presentaciones (2 por club), con la aclaración de que la única victoria se dio en un duelo provincial. La performance de los últimos días hizo que San Martín deje la primera ubicación, Regatas esté de la mitad para abajo en la tabla de posiciones y Comunicaciones se encuentre en el fondo de la misma.

San Martín, el flamante campeón del Súper 20, tuvo un gran arranque de Liga con tres triunfos como local, sin embargo, en su primera gira sufrió dos derrotas: Gimnasia de Comodoro Rivadavia el lunes 18 (74 a 65) y contra Boca el viernes 22 en La Bombonerita (88 a 81).

La salida a la ruta, además de lo deportivo, tuvo otros inconvenientes para el Rojinegro. En el Sur del país no contó con los lesionados Jeremiah Wood, volvió frente al xeneize, y Lucas González. Mientras que en el estadio Luis Conde perdió, en la recta final del cotejo, a Federico Aguerre por un esguince de tobillo. En tanto que sigue ausente Lucas Faggiano, operado de la muñeca izquierda.

Además, una medida de fuerza que afectó a Aerolíneas Argentinas le impidió presentarse en Bahía Blanca y tuvo que realizar el trayecto Comodoro Rivadavia - Buenos Aires en micro con el lógico desgaste de un viaje que se extendió por más de 24 horas.

Por su parte, Regatas no termina de consolidarse y también sigue sufriendo por diferentes lesiones. El pasado miércoles 20, en Mercedes, necesitó de un tiempo suplementario para superar a Comunicaciones 81 a 78. En ese juego volvieron Paolo Quinteros y Javier Saiz.

Luego, el viernes 22, se presentó en Concordia sin Fernando Martina, afectado por lumbalgia, donde fue derrotado por Estudiantes 100 a 94.

El plantel conducido por Gabriel Piccato no contó para estos partidos con Leemire Goldwire que se está recuperando de un desgarro.

La situación más complicada es la de Comunicaciones, por tal motivo decidió realizar cambios en su plantel.

El lunes 18 perdió en Mercedes frente a Estudiantes (78 a 71) y luego llegó la mencionada caída a manos de Regatas, por lo tanto cerró esta parte de la competencia sin poder ganar como local.

Fernando Rivero, junto con la dirigencia mercedeña, intentará cambiar el rumbo con nuevos jugadores. Ya no estarán Isaiah Swann ni Gastón Essengue. Mientras se espera una definición sobre la continuidad de Ryan Amoroso. En el receso se conocerán los nombres de los jugadores que se sumarán al club mientras se espera la recuperación de Facundo Vallejos.