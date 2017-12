El Gobierno provincial debió modificar su estrategia y abrir el diálogo con el peronismo para la aprobación del Presupuesto 2018. El bloque de senadores del PJ está dispuesto a aprobar la Ley de Leyes, con un crédito de 5.000 millones de pesos para obras de infraestructura, siempre que se garantice ayuda financiera a comunas gobernadas por el justicialismo. Las negociaciones continúan contrarreloj.

El oficialismo debió deponer su actitud hegemónica mediante la cual logró la media sanción para el Presupuesto 2018 en Diputados, sin hacer caso a las quejas del peronismo.

El oficialismo necesita del voto del PJ para la sanción del proyecto que será tratado el próximo jueves. El peronismo está dispuesto a levantar las manos, pero con algunas condiciones.

Según pudo saber El Litoral, los justicialistas quieren asegurarse que el gobernador Gustavo Valdés asista financieramente a los más de 30 municipios gobernados por intendentes peronistas y aliados.

Además quieren obras de infraestructura en cada uno de esos pueblos.

En cuanto a lo económico, el peronismo quiere que el Gobierno garantice que subsanará los millones que perderán los municipios por los cambios a la Ley del Cheque. En ese sentido hay que recordar, que parte de lo recaudado por ese impuesto se coparticipaba a la Provincia y los municipios.

Pero ahora la Nación acordó con el Gobierno provincial la remisión de un fondo destinado sólo a las arcas provinciales.

En la Cámara alta, el oficialismo tiene 8 votos propios, necesita de dos senadores opositores para lograr los dos tercios y aprobar el Presupuesto sin ninguna modificación.

Todo parece indicar que la negociaciones están avanzadas y que diputados y senadores trabajan en conjunto para torcer lo sucedido en la Cámara baja, donde las quejas del bloque justicialista no fueron escuchadas.

La senadora Carolina Martínez Llano aseguró a El Litoral que “nuestro bloque esta abierto al diálogo, siempre lo ha estado”.

“Entendemos que el nuevo Gobierno merece una cuota de confianza aunque también es cierto que nuestra responsabilidad como legisladores de la oposición es contribuir desde el análisis y las propuestas que consideramos superadoras”.

“Por lo demás debemos abogar por los gobiernos comunales que pertenecen a nuestro signo político, de modo que si logramos un marco de dialogo seguramente encontraremos soluciones para el gobierno provincial, para las intendencias peronistas, y para los correntinos”.

“Quizás haya faltado de parte del Poder Ejecutivo la iniciativa en tiempo oportuno para que fructifiquen acuerdos a los que no les cerramos la posibilidad”.

“No somos una máquina de impedir ni mucho menos, sólo que la llamada ley de leyes que es el presupuesto, acompañado de una autorización de endeudamiento no es bueno que se trate a libros cerrados, y sin análisis”.

“Aun así nada es definitivo, ninguna puerta está cerrada. Seguramente desde el Poder Ejecutivo habrá señales y como es norma en nuestro bloque se tratará de analizar para resolver una posición común”.

El gobernador Valdés firmó el viernes a última hora un decreto de prórroga de sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2018 y la adhesión a la ley nacional de Régimen de Fomento de Energía Renovables. La Ley de Leyes tiene media sanción y deberá ser tratada en el Senado; la otra iniciativa está en Diputados.