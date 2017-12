Los gobernadores consiguieron que el Poder Ejecutivo aumentara la partida destinada a financiar los sistemas previsionales provinciales no transferidos. De los $14.000 millones incluidos en el proyecto de presupuesto 2018 (la misma cifra que este año) pasaron a $17.000 millones en la aprobación de Diputados, el 20% más.

Las cajas que siguen en manos de las provincias son 13. En el pacto fiscal la Nación mantiene el compromiso de cubrir el rojo del monto resultante de simular el nivel de déficit en el cual incurriría la Anses, si las provincias efectivamente hubieran transferido sus sistemas a la Nación. Esos son los recursos que girará sin penalizar a los distritos que no avancen con la “armonización”, publicó ayer el diario La Nación. Los gobernadores pretendían que en 2018 la Nación destinara $20.000 millones al financiamiento de las cajas; después de arduos debates con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, el monto final quedó en $17.000 millones.

Hasta hace pocas semanas, la Anses venía “advirtiendo” a los mandatarios que descontaría de las transferencias establecidas, un porcentaje a las cajas que no ajustaran sus variables a las que rigen a nivel nacional.

El organismo estaba facultado a realizar esas quitas por el decreto 894/16, que también establece que el proceso de convergencia debe terminarse en 2019.

Pero con el pacto fiscal esa posibilidad se diluyó. La Nación mantiene el compromiso de cubrir el rojo que el sistema tendría aun estando en sus manos. Chaco, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego son las provincias que mantienen las cajas en su órbita.