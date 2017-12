La reunión fue amena, según aseguraron los concejales de la oposición, tras el cónclave que mantuvieron con el intendente Eduardo Tassano en su despacho, en el Palacio Municipal. Los pedidos del flamante interbloque Podemos Más se enfocaron en la continuidad de proyectos claves para la ciudad como Santa Catalina y solicitud de obras hídricas en la zona Sur de la Capital.

Durante el protocolar encuentro, se abordaron los expedientes aprobados en extraordinarias, como así también dar continuidad a obras proyectadas por la gestión anterior. La urbanización de Santa Catalina es una de las prioridades. “Según explicó Tassano, seguirán aproximadamente un 70 por ciento como se tenía previsto”, informó a El Litoral la concejal del peronismo Soledad Pérez.

Sin embargo, según expuso la edil, se dará prioridad al mantenimiento de las calles de tierras, antes que a la ejecución de más pavimento, y solicitaron la ampliación de los trabajos de enripiado. A su vez, Pérez sostuvo como una necesidad la profundización de obras de desagues cloacales desde San Marcos hasta Progreso, prosiguiendo por el ex Aéreo Club, Independencia, Alta Gracia, Río Paraná y Esperanza. Esto, con el objetivo de prevenir inundaciones.

“Fabián Ríos tenía proyectadas las obras que demandarían una inversión de 120 millones de pesos. El proyecto está pero no se logró avanzar con el presupuesto. Creemos que la actual gestión van a poder hacer, ahora que están en línea Municipio, Provincia y Nación”, indicó la edil, quien señaló que es uno de los principales reclamos vecinales y que podría ser incorporado al Plan Hídrico.

“Esta visita protocolar sirvió para intercambiar opiniones. Fue una reunión fructífera por el acuerdo alcanzado, en relación a cuestiones vinculadas a previsión de obras y a los empleados municipales”, dijo a la prensa tras salir del encuentro el concejal peronista Ataliva Laprovitta. “Pudimos intercambiar y opinar, con buen entendimiento con el Intendente”, expresó al respecto el edil.

“Cuando planteamos el encuentro lo hicimos con el objetivo de coordinar una agenda legislativa, con la necesidad de un intercambio de visiones sobre la continuidad de las obras, de los mecanismos de financiamiento de las mismas, la política laboral que es muy sensible en los empleados municipales”, indicó el edil. “También hablamos de proyectos a largo plazo como Santa Catalina y la planta de tratamiento de residuos cloacales”, dijo.

Del encuentro participaron los integrantes del interbloque opositor, conformado por el peronismo y el Frente Renovador. Estos son los justicialistas José Salinas, Ataliva Laprovitta, Soledad Pérez, Mirian Sosa, Justo Estoup, Omar Molina y Madga Duartes. Germán Braillard Poccard, por el espacio renovador. Por el oficialismo, estuvo el presidente del Concejo Deliberante Norberto Ast; acompañado por el viceintendente Emilio Lanari y el secretario de Coordinación, Hugo Calvano.