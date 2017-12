Al finalizar la semana, la Municipalidad de Corrientes inició un censo de trabajadores comunales para evaluar la situación de estos y, de ser necesario, avanzar con su traslado a otras áreas. Agrupaciones de la Aoem y concejales de la oposición señalaron la necesidad de garantizar la estabilidad.

El secretario Coordinador de la Municipalidad, Hugo “Cuqui” Calvano confirmó el proceso que arrancó el viernes. Esto generó rumores y resquemores por la posibilidad de traslados e incluso de cesantías. Sin embargo, el intendente Eduardo Tassano le había comunicado a los ediles del interbloque Podemos Más que no habría motivos de preocupación, en un encuentro que mantuvieron ese mismo día en el Palacio Municipal.

“Nos pidió que llevemos tranquilidad a los empleados, que no van a tomar una decisión política. El tema sería saber quién es cada uno de los empleados, si están trabajando o no. O si están bien en sus áreas o si ellos quieren ir a otro lugar y capacitarse si así lo quieren”, informó a El Litoral la concejal por el PJ, Soledad Pérez. “Hablamos de la política laboral que es muy sensible para los trabajadores”, indicó a la prensa, a la salida de la reunión con el jefe comunal, el edil peronista Ataliva Laprovitta.

Los concejales del interbloque opositor expresaron que mantendrán la defensa de las fuentes laborales de los municipales. Desde la agrupación Roja y Negra de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), expresaron que no habría que generar preocupación entre los empleados de la Comuna. “Los compañeros están expectantes. Al ser compañeros que trabajan no tienen por qué preocuparse. Esa persona que trabaja va a seguir trabajando. No hay información de una reducción de personal”, dijo a El Litoral el dirigente de La Roja y Negra, Walter Gómez.

“Hasta ahora no tenemos noticias de que pueda haber una reducción de personal”, insistió. “Si existiesen personas que no cumplen funciones, el Ejecutivo Municipal tiene derecho a sacarlas”, señaló Gómez.

El censo se realiza en tres lugares. En el Palacio Municipal, en la sede de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) por avenida La Paz, y en la Caja Municipal de Préstamos. Quienes cumplan funciones en las delegaciones municipales deberán concurrir hasta dichos centros para cumplir con el censo.

“Pedimos a las autoridades que no cambien de lugar a los municipales que les pueda resultar inconveniente para su traslado. Por ejemplo, que no trasladen a un municipal del barrio Apipé, al Esperanza porque no tiene colectivo que lo lleve de forma directa”, indicó Gómez.

Según recordó el dirigente gremial, no sería la primera vez que una administración encare este tipo de proceso. Fabián Ríos, al momento de iniciar, solicitó información de cada una de las áreas y el funcionamiento.

El censo incluye la redistribución con posibles traslados. Si existen empleados que superponen trabajos, se enviarán a otras áreas donde hay déficit de personal, según habían informado las autoridades respecto del proceso. En principio, según habían señalado, no habría cesantías, ni ello implicaría decisiones por afinidad política.