Mónica Maldonado

Abogada.

Especialista en Protocolo y Ceremonial

El orden de los comensales en la mesa de Navidad no suele ser demasiado protocolario pero ello no significa que no sea necesario seguir un ordenamiento de precedencias en las ubicaciones en torno a la mesa. Esto generará un clima ordenado y distendido, donde todo funcione a la perfección para así disfrutar del encuentro.

Los dueños de casa -anfitriones- pueden optar por dejar que cada invitado tome el lugar que le parezca o bien disponer los lugares que cada cual ocupará, con antelación.

En las comidas oficiales el anfitrión ocupa la cabecera de la mesa. En esta ocasión esta puede ser cedida al familiar de mayor edad, que puede ser el abuelo, o bien a un invitado especial que en estas ocasiones suelen ser sacerdotes o maestros de algún culto.

La cabecera principal de la mesa será la que se ubique de frente a la puerta de entrada o en dirección a ésta, ya que de esta manera el anfitrión o a quien se ceda su lugar tendrá una visión generalizada de la situación.

Por regla general en la ubicación protocolaria los matrimonios se ubican en diagonal, es decir, no van juntos. Con ello se busca mejorar las relaciones sociales evitando que la conversación se polarice sólo con la pareja.

Si hay niños se dispone en la mesa un lugar especial para ellos, en cercanía de los padres. Esto es un criterio de practicidad más que protocolario.

Para ordenar invitados a una comida en protocolo oficial existen dos sistemas que ubican las cabeceras en una mesa.

El sistema francés, que concentra la conversación en el centro de la mesa y dos conversaciones secundarias en las puntas. Por lo que las cabeceras se disponen en el medio de la mesa.

El sistema inglés, cuya finalidad es captar dos polos de atracción importantes (en las cabeceras) y una conversación secundaria en el medio. Es el mayormente utilizado por todos.

Pues bien, si los anfitriones no presiden la mesa, tomarán sus lugares a la derecha de las personas que presidan la mesa. En el protocolo oficial el anfitrión que cede la presidencia se sitúa a la izquierda de la presidencia.

El orden consiguiente es, muchas veces, bastante aleatorio en las festividades de este tipo, en razón de factores muy diversos como ser edad, afinidad o utilidad o comodidad.

Es importante tener en cuenta que si hubiera un lugar incómodo en la mesa (que dé con la pata de la mesa por ejemplo) se debe dejar a los invitados más jóvenes.

Entonces en la práctica imaginemos que esta noche tendremos invitados a cenar a abuelos maternos, la pareja anfitriona con dos niños, hermanos de los anfitriones con sus respectivas familias.

Elegiremos para el ejemplo el tipo de cabecera inglés, por lo que los abuelos ocuparán el lugar de anfitrión sentándose en ambas cabeceras en las puntas de la mesa. En este caso, abuelo y abuela quedarán enfrentados, ocupando cada uno la cabecera. El abuelo se sentará en la cabecera principal de frente a la puerta de entrada o en dirección a ella. A su derecha tomará lugar la dueña de casa y a la derecha de la abuela se sentará el dueño de casa. De esta manera el matrimonio anfitrión quedará ubicado en diagonal.

Los niños, si son pequeños, pueden ubicarse en un lugar especial cercano a sus padres, de esta manera se los tendrá controlados.

Los hermanos de los anfitriones y sus familias pueden intercalarse por mayor afinidad, dejando espacio para que los primos socialicen durante la cena navideña.

A la hora de servir la cena, será la dueña de casa la encargada de ofrecer los diferentes alimentos. Por lo que tomará su lugar en la mesa luego de que todos los comensales estén servidos.

Si somos invitados a la cena navideña, al llegar a la casa debemos saludar con la frase “Paz en esta casa”, al ingresar al lugar, agradeciendo la deferencia de haber sido invitados.

Podemos llevar a la cena regalitos para los dueños de casa, o los niños que habiten en ella, y en este caso debemos dejarlos al pie del árbol de Navidad.

La fiesta navideña es una ocasión familiar, de sensibles sentimientos que no requiere la aplicación de un estricto protocolo. Pero sí de un orden, ya que en el orden las situaciones se desarrollan con armonía y paz. Por eso es importante saber a grandes rasgos cómo sería una mesa navideña formal, distribuyendo los comensales con criterios claros y concisos que muestren que los anfitriones han pensado las ubicaciones, teniendo especialmente en cuenta las afinidades de cada invitado.