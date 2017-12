¿Cómo viven las personas de la calle? Es una pregunta enigmática para muchos, sin embargo, para José Ríos (79 años) forma parte de su historia. Con un pasado de desventuras pero con un presente en el que una familia transformó su vida, aprovecha el espíritu navideño para agradecer a quienes lo ayudaron. Además, como personaje del año relata su historia en primera persona para ayudarnos a entender su experiencia.

-En el parterre del parque Mitre las pisadas iban y venían, el cielo cambia de color y hasta los árboles variaban de tonalidad. Esas escenas se repetían ante mis ojos cíclicamente, como si fueran parte de una película inmutable que finalmente duró 20 años.

En aquel tiempo el mundo tenía aroma a libertad, pero con un sabor semejante a una copa amarga que sólo se endulzaba cuando mis perros me acompañaban. Ese amor no duró mucho, porque me echaron del parque y me quitaron mis únicos hijos, un golpe al alma que me hizo trastabillar.

Durante los 10 años siguientes peregriné de un lugar a otro, sin rumbo. Un día, cuando vivía en la plaza de la zona de Poncho Verde, un joven llamado Julio Suárez me preguntó si había cenado. Ese día comí el plato de papas fritas con milanesas más sabroso. Después de eso comenzó a visitarme más seguido, me presentó a su señora, luego a su hija, y cuando me di cuenta recibía a muchos colaboradores del grupo “Ayuda Urbana” de la Iglesia Adventista.

Me empezaba a sentir a gusto con ellos, tomé una botella para celebrar y otra más para dejar atrás los recuerdos que me torturaban. Sentía escalofríos de solo recordar a mi familia, cuando pensaba en ellos bebía hasta que una nebulosa me envolvía y me terminaba adormeciendo.

Mayo 2016

-A la mañana siguiente desperté con la pierna entumecida; ese día el cuerpo me dolía más que el alma. Pedí ayuda a un joven que andaba por la calle, me atendieron en un hospital y pronto me dieron el alta.

Después pasé varias noches difíciles porque la pierna dolía más que nunca, parecía lepra. Julio llegó en esos momentos y llamó a una ambulancia. Esperamos dos horas, cinco horas, hasta que me subió a un auto.

Deambulamos de un nosocomio a otro, hasta que por fin nos recibieron en el Hospital Llano, donde un doctor me examinó con ojos inciertos. Luego vino otro, conversaron entre ellos, hasta que me comunicaron que debían cortar mi pierna.

Estaba todo listo para la operación y surgió un milagro: lo vi a Juan Armando Guidobono, un cirujano que vivía cerca del parque Mitre. Me reconoció, analizó la situación y se asombró ante la decisión de sus colegas. Inmediatamente me explicó que no era necesaria la cirugía, me dio antibióticos y con el tiempo mejoró el aspecto de mi pierna.

Junio 2016

-Siempre creí en Dios, pero el día que salvó mi pierna noté su presencia cerca a través de la familia de Julio, los muchachos de la iglesia y las hermanas que me visitaban en el hospital. Gracias a su apoyo tuve una rápida recuperación.

Cuando salí del hospital me dieron un lugar para vivir: el Hogar de Ancianos “Juana C. de Chapo”. En ocasiones extraño la libertad de la calle, pero acá estoy cómodo y me divierto con los viejos.

Además, Julio me invitó a las reuniones adventistas, que se realizan los sábados; al comienzo me perdía en la multitud pero pronto descubrí que estar allí con ellos era lo que siempre había soñado. Ellos son hoy mi familia.

2017 y esperanzas

-Este año decidí bautizarme, después de leer la biblia, conocer a los hermanos y sentirme realmente en casa. Tomé la decisión de pasar por agua para ser un nuevo hombre. En el pasado me mandé muchas “macanas”, pero cuando renací, sentí que mi cuerpo, mi mente y mi alma estaban en armonía con Dios.

Además, conseguí lo que soñé desde muy chico: hoy la armazón de la iglesia es mi familia y hogar. Por todo esto agradezco a cada uno de los que alguna vez me ayudaron: a los que me tiraban moneditas en el parque Mitre, los que me daban abrigos, los que me dieron agua en los días de calor, a los hermanos que me sostuvieron, a la familia de Julio y hasta a aquellos que me llevan en su corazón. En esta Navidad, deseo que todos cumplan sus sueños.