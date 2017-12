William Gallego, conocido popularmente como Will, es un joven correntino de 23 años que conquistó al público de las redes sociales con sus viñetas cómicas de la vida cotidiana. El humor romántico, protagonizado por personajes con nariz roja, es la característica distintiva de sus tiras. En la actualidad tiene más de 173 mil seguidores de todo el país.

“Los dibujos los realizo con lápiz, papel y acuarela. La nariz roja de los personajes es una especie de homenaje a mi padre que es fanático de los payasos, de hecho cuando hacíamos dibujo juntos él siempre retrataba bufones”, describió a El Litoral, William Gallego.

A la hora de hablar de sus inicios, narró que su primer acercamiento al mundo del arte comenzó de niño, específicamente cuando estudiaba dibujo en el Instituto Sorbellini y luego decidió estudiar Diseño Gráfico. Sin embargo, recién en el 2013 comenzó a publicar sus historietas en la web.

¿Cómo surgió la inspiración?, ante esa consulta Will respondió: “Estaba en segundo año de la facultad estudiando Diseño Gráfico, en esa época tuve varios eventos desafortunados en el amor que me llevaron a dibujar como una forma de expresarme, además aprovechaba para descargar lo que sentía. En noviembre hice la primera tira”.

Esos primeros dibujos que nacieron para canalizar las emociones, con el tiempo comenzaron a ganar popularidad en Facebook y luego en Instagram. “En abril del año pasado realicé una viñeta que se viralizó muchísimo. Recuerdo que la subí al perfil personal, me fui a jugar al fútbol y cuando regresé tenía más de 3 mil likes y varios compartidos. Ese fue el puntapié, después de eso continué realizando unas 3 historietas por día para mantener conectado al público”, indicó el joven.

Libro

La popularidad que arrancó en el universo digital pronto llegó también al papel, ya que este año William presentó su primer libro, denominado “Serendipia”.

Al respecto, William comentó: “Surgió a través de un proyecto independiente y de autogestión, que se pudo llevar adelante gracias al apoyo que recibí de la gente a través de una página web de financiamiento colectivo. En este tipo de sitios, uno sube la propuesta, y dependiendo del público se financia o no. En mi caso pude juntar los fondos y en junio salió el libro”.

La trayectoria del dibujante fue una “serendipia” como el mismo título del libro lo indica, ya que el artista considera que su trabajo surgió por una especie de descubrimiento afortunado. “Cuando uno elige una carrera se pregunta qué va ser de su vida. En mi caso, la facultad me ayudó a aprender conceptos, modos de trabajo y nociones relacionadas a algunas temáticas. Pero el dibujo en las redes fue lo que me da la verdadera libertad de trabajar de lo que a uno le gusta”.

Desafíos

En las redes sociales se pueden encontrar sus tiras cómicas con el sobrenombre: “Willlabeta”. Tras alcanzar popularidad en las redes sociales y el 23 de junio de este año presentar su libro en Biblioteca Mariño, William tiene planes de continuar creciendo. “Mi idea es presentar el libro en otras ciudades, y además tengo pensado comenzar a trabajar en una segunda edición. No hay nada como trabajar de lo que a uno le gusta”, sintetizó.