Leandro Ramírez trabajaba hasta el año pasado en una agencia de autos, pero las vueltas de la vida hicieron que ahora quede desempleado, y en el momento en que más lo necesitaba, ya que habían pasado sólo unos meses desde el nacimiento de su hijo Uriel. Lejos de angustiarse por un sistema que no garantiza las mismas oportunidades para todos, y que termina expulsando a quienes no son funcionales al mismo, Leandro encontró en el arte una forma de supervivencia para él, para Uriel y para su esposa, Beatriz.

Aprovechando las fiestas, oportunidad en que la gente suele salir a comprar regalos para los niños y niñas de la familia, Leandro ofrece autos, trenes y casas de madera finamente tallados, y coloreados de manera vistosa como para llamar la atención de los pequeños. Con una manta que sirve de apoyo para sus creaciones, el hombre vende sus manufacturas durante la mañana y la tarde en la plaza Cabral, más precisamente en la esquina de Junín y San Lorenzo.

“El trabajo me puede llevar dos días, dependiendo del tamaño de lo que esté haciendo, ya que hay que cortar la madera, lijarla, darle una forma y después pintar”, contó Leandro a El Litoral, mientras sostenía en sus brazos a Uriel. “Me quedé sin laburo, así que empecé con esto, cuesta un poco, pero me puedo mantener, algo se vende”, agregó el hombre.

Dependiendo del tamaño del juguete, Leandro vende dos autitos de madera a 150 pesos, y de ahí en adelante, puede llegar hasta $450, que es “hasta donde me puedo estirar”, dijo con una sonrisa. Ahora pasará las fiestas con su familia, pero este martes estará de vuelta en la plaza, buscando salir adelante con esfuerzo y dedicación.