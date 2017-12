"La legitimidad de Cambiemos lo evalúa la sociedad. Si para Cambiemos nuestros actos son buenos, la Coalición Cívica (CC) va a ser parte de Cambiemos. Pero si la sociedad se inclina por un Cambiemos más ligado al fútbol, a los negocios, a las viejas tradiciones políticas, seguramente nosotros no tenemos más nada que hacer", afirmó en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.

"Y esa es una definición de 2018, no llego al 2019 sin definiciones claras en esta materia", agregó Carrió. Sostuvo que la "aleja mucho de Cambiemos el acuerdo en la Capital entre Coti Nosiglia y Angelici".

La diputada de la CC cuestionó también la forma de comunicar que a veces tiene el Gobierno, en referencia a lo sucedido con la reforma previsional.

"Más allá de que tengas la legitmidad y que tengas los votos, tenes que poder dar razones de lo que estás haciendo. Hay algunas teorías de la comunicación y algunos sectores del Gobierno que dicen que no hay que comunicar", dijo.

"Yo no puedo estar en la televisión todo el tiempo explicando", agregó.

Carrió también se refirió a la reforma previsional y al DNU (decreto de necesidad y urgencia) que se asegura estuvo a punto de firmar Macri luego del frustrado primer intento de debate del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

"Yo cuido al Presidente. La verdad es que el Presidente hubiese pagado un precio altísimo por ese acto, de los que no se hubieran hecho cargo ninguno de los que lo asesoraban", puntualizó.

Agregó que era necesario "hacer funcionar el Parlamento", y el DNU hubiese sido "una derrota del Parlamento y de la democracia".

"La cuestión estaba dividida, y yo estaba en mi casa. Cuando vi que no había forma de que se impusiera la visión más moderada, saqué un tuit, porque yo no iba a involucrar a la Coalición Cívica en eso, hasta ahí, no", consideró.

"Ahora (Macri) está chochísimo, ayer hablamos, no me agradece porque es medio duro, pero está todo bárbaro. Incluso se dijo que había rispideces con María Eugenia (Vidal), pero no es así, está todo bien", afirmó.

"Lo que pasa es que yo tengo que tener un diálogo personal con él, que es el que tuve, y no colectivo. Y él se dio cuenta", apuntó al respecto.

Acerca de los incidentes del lunes pasado en los alrededores del Congreso cuando se debatía nuevamente el proyecto de ley de reforma previsional, Carrió dijo que se trató de "un claro intento de desestabilización" de parte del " kirchnerismo" y "la izquierda". Sostuvo que esos hechos de violencia de deben a que "se cayó el sistema de impunidad".

"La detención de (Julio) De Vido (ex ministro de Planificación Federal) es un punto sin retorno, porque ahí todos se dieron cuenta de que la cosa iba en serio", remarcó la legisladora.

Telam