En los primeros días de enero se definiría el pase de Pratto a River

Gustavo Goñi, representante del delantero, anunció que en los primeros días de enero la negociación entrará en horas decisivas. El "Millonario" está dispuesto a pagarle diez millones de dólares a San Pablo por el ex Boca

River está dispuesto a pagar diez millones de dólares por el pase de Lucas Pratto. Para Marcelo Gallardo es la primera opción para reforzar la delantera. San Pablo, al mismo tiempo, no está desesperado por negociarlo. Y en medio de ese tironeo está el futbolista surgido de Boca, de 29 años. Gustavo Goñi, representante del atacante, le puso fecha a la definición de la novela: "El tema Pratto se va a definir después de las fiestas. Yo todavía no me reuní con nadie".

"Él quiere volver a Argentina porque su hija vive acá. Si hay algo concreto, lo vamos a escuchar. (Marcelo) Gallardo lo quiere a Pratto desde hace mucho. El tema es si los dirigentes hacen una oferta concreta", agregó Goñi en charla con Radio La Red. La dirigencia de San Pablo podría aceptar la operación, pero no desea pagar el costo político de dejar partir a una de sus figuras. En consecuencia, sería el propio Pratto el que debería encargarse de comunicar los factores que lo llevarían a emigrar. El conjunto paulista pagó seis millones de dólares por el 50% de la ficha hace apenas seis meses.

Más allá de los desafíos deportivos que le propone River 2018 (Superliga, Copa Libertadores, Copa Argentina y Supercopa Argentina ante Boca) y su situación personal, jugar en el país le permitiría a Pratto jugarse la última ficha para intentar ganar una plaza en el plantel de Jorge Sampaoli de cara al Mundial de Rusia. Al menos ya sabe cuándo tendrá una definición sobre su futuro.

Infobae