Con el año nuevo, el gobernador Gustavo Valdés quiere contar con el Presupuesto y un empréstito de 5 mil millones de pesos. La iniciativa está en la Cámara alta y requiere de dos votos del peronismo para su sanción esta semana. Desde el bloque opositor piden garantizar el envío de remesas para municipios justicialistas.

La premura por la “ley de leyes” es tal que el Gobierno extendió hasta el 29 de diciembre el periodo de sesiones extraordinarias a través del decreto Nº 140. También se abordará la adhesión a la Ley nacional de Régimen de Fomento de Energías Renovables, proyecto que está en la Cámara de Diputados.

El Presupuesto provincial contempla gastos e inversiones por más de 47,2 mil millones de pesos para el ejercicio 2018. Uno de los principales puntos de discusión es la autorización al Ejecutivo para que tome crédito por hasta 5 mil millones de pesos.

El proyecto fue aprobado la semana pasada en Diputados. El oficialismo logró los dos tercios con apoyo del liberalismo y de Cambio Popular, ambos aliados electorales del justicialismo en los últimos comicios. El PJ votó en contra, al considerar que restaba información respecto del destino del dinero de la deuda. El empréstito, según contempla la iniciativa, es para obras e infraestructura.

Sin embargo, en la Cámara alta los números no son tan favorables. Si bien ECO+Cambiemos recuperó la mayoría, no cuenta con los dos tercios para avanzar con la toma de crédito. Requiere de dos votos de la oposición.

En el justicialismo hablan de dar un voto de confianza a la gestión de Valdés. No obstante, continúan las conversaciones contrarreloj para su paso por el Senado. Según habían informado legisladores del bloque peronista a este diario, hay varios aspectos que se toman en cuenta. Uno de ellos es la garantía de financiamiento a los municipios del PJ. Esto incluye el envío de coparticipación y la línea educativa, que según reclamaron, no se habría cumplimentado años atrás.

También obras para las comunas.

Otro de los puntos a evaluar es el modo en que se equilibrará la merma que se registraría en concepto de distribución del Impuesto al Cheque. “Nuestro bloque está abierto al diálogo, siempre lo ha estado. Entendemos que el nuevo Gobierno merece una cuota de confianza, aunque también es cierto que nuestra responsabilidad como legisladores de la oposición es contribuir desde el análisis y las propuestas que consideramos superadoras”, había dicho a El Litoral la senadora peronista Carolina Martínez Llano.

La adhesión local a la Ley nacional de Fomento de Energías Renovables es otra de las iniciativas que estará en debate en el cuerpo. Esta se encuentra en la Cámara baja provincial.

La ley nacional fue sancionada por el Senado en diciembre de este año. Permitirá habilitar a los usuarios residenciales y pymes a generar su propia energía obtenida de la producción de equipos de energías renovables de baja potencia en el país. De esta manera, se pasará de un modelo de consumidor o productor, al de prosumidor.