“Hay gobernadores que cumplieron los compromisos firmados y a algunos les digo que si se firma un compromiso es para cumplirlo. Me molestan los que mienten o los que especulan y no cumplen la palabra”, dijo el presidente Mauricio Macri en una entrevista en un programa de TV. Esto sobre la reforma previsional, la cual estaba contemplada en el consenso fiscal, al cual adhirieron 23 jefes de Estados jurisdiccionales, a excepción de San Luis.

La queja del mandatario nacional se debe a que algunos diputados no acompañaron la iniciativa pese al pacto arribado por las provincias semanas atrás. El proyecto se aprobó, en medio de una sesión escandalosa, con disturbios y hechos de violencia en las inmediaciones del Congreso. “Más vale que queremos saber quiénes fueron (los que cometieron los desmanes) porque ninguno que fue ahí fue solito”, dijo el jefe del Estado nacional respecto de la tarde del lunes pasado.

Según expresó Macri, Argentina “estaba yendo a una crisis como la del 2001”, pero destacó que en los dos años que van de su gestión el país “se fue alejando” de esa situación. Además, indicó que “vayan internalizando que los gobernantes que gastan más de lo que recaudamos son malos gobernantes”.

“Nos dejaron un déficit alto con los impuestos más altos de la región, ¿entonces quién va a querer invertir acá?”, expresó el Presidente respecto de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. “Hay sectores que dicen que somos ajustadores seriales y otros que dicen que somos kirchnerismo con buenos modales”, criticó el mandatario nacional a la oposición.