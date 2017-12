n Tras los festejos navideños, los hospitales de la ciudad registraron un panorama tranquilo en comparación al de otros años. Así lo definieron los profesionales de los principales centros de salud, y sólo en el Hospital Escuela una mujer perdió un dedo luego de sufrir una quemadura causada por un petardo.

Pese a ese incidente, en general los profesionales de la salud afirmaron que las guardias atendieron pocas personas accidentadas por pirotecnia; los consultorios registraron intoxicaciones, que fueron apareciendo en el transcurso de la jornada; y algunos heridos por accidentes de tránsito, con números inclusive menores al de otros fines de semana.

La mayor cantidad de atenciones la tuvo el Hospital Escuela, desde donde el director Alfredo Revidatti comentó a El Litoral: “La madrugada de Navidad en general fue tranquila, sólo tuvimos el ingreso de una mujer (de unos 50 años) que llegó con su mano en muy mal estado, ya que por manipular un petardo lamentablemente perdió su dedo. Además, recibimos a tres personas por accidentes de moto que tuvieron heridas leves”. El director del Hospital Vidal, Horacio Sotelo, también definió al fin de semana navideño como “tranquilo”. “Realicé una recorrida durante la madrugada y al mediodía (de ayer), y nos encontramos con pocas personas lastimadas por pirotecnia, aparentemente se está haciendo menos uso porque tuvimos solamente una lesión por petardo. También obtuvimos pocas consultas por intoxicación, que se dan sobre todo por el consumo de alimentos que pierden la cadena de frío, y no hubo ningún ingreso por intoxicación por bebidas alcohólicas. Definitivamente la noche fue muy tranquila, como si se tratase de un día habitual”, expresó al respecto el doctor Horacio Sotelo.

Pediátrico

La tradición de celebrar la Navidad o el Año nuevo con pirotecnia muchas veces se traducía en el aumento de heridos por manipulación de cohetes y los niños eran los más propensos a lastimarse, sin embargo, desde los centros de salud coinciden en que en los últimos años hubo una disminución de accidentados. De hecho, desde el servicio de Quemados del Hospital Pediátrico, la enfermera Adela Canteros señaló: “Las guardias estuvieron activas, luego realizamos el cambio de personal y durante todo ese tiempo no tuvimos ningún ingreso por pirotecnia. Tenemos niños en revisión pero por lesiones previas, de todas formas sabemos que en Emergencia atendieron a un niño que tuvo heridas menores y por eso no llegó hasta nuestro servicio sino que directamente fue dado de alta”.

Servicios y altas

Durante Navidad, los servicios sanitarios estuvieron garantizados con guardias permanentes, que también estarán disponibles el 31 de diciembre. Es decir que aunque la Nochebuena en general fue tranquila, los nosocomios reforzarán los servicios de emergencia de cara al Año Nuevo. Al mismo tiempo, sólo en estos tiempos festivos permiten el ingreso de familiares para que los pacientes pasen las fiestas acompañados. En este sentido, el director del Hospital Vidal expresó: “Dado que estamos en una fecha de encuentros, sólo por el 24 y el 31 se les permite a algunos pacientes salir por esa noche, aunque siempre con los debidos cuidados y las recomendaciones para un pronto regreso. Los que no pueden salir tienen permitido recibir a sus familiares dentro del hospital para mantenerlos unidos”.