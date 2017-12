La lección de Landriscina

Nota publicada en el diario Clarín

El 2017 ya termina y con él se van decenas de historias que sucedieron y se contaron a lo largo del año. Algunas de ellas fueron las más compartidas en las redes sociales por los usuarios de los grandes medios nacionales. Son historias de vida, de superación, deportivas, de acciones insólitas por parte de políticos, de espectáculos y también tendencias virales. Esta es una de ellas, tiene que ver con la política, la protagonizó un viejo conocido de los correntinos, don Luis Landriscina, y la publicó Clarín.

***

Luis Landriscina: una lección y una idea que dejó a todos sin palabras en lo de Mirtha Legrand. Con su característica parsimonia, el humorista dio su punto de vista sobre la política y propuso un método para evaluar a los diputados y senadores.

Luego de una larga ausencia en los medios, en la que debió afrontar un tumor que derivó en un problema en su voz, Luis Landriscina (81) reapareció el último domingo de julio en la mesa de Mirtha Legrand (90) y una vez más sorprendió a todos con su humildad y sabiduría.

Es que el reconocido humorista, actor y cuentista dejó a los invitados (Sergio Massa, Roberto Lavagna y Gabriel Levinas, entre otros) sin palabras cuando en medio de una charla de cara a las elecciones legislativas del 22 de octubre realizó un análisis de la política local.

Todo comenzó cuando Massa opinó que gran parte de la desilusión de los votantes viene de la falta de compromisos de las autoridades y el no cumplimiento de sus promesas de campaña.

“Hay mucha gente que está enojada porque siente la desilusión de lo que le prometieron, como que iban a bajar el impuesto a las ganancias y lo están pagando, pobreza cero”, manifestó el precandidato a senador nacional por el frente 1 País.

Entonces, Landriscina irrumpió con una increíble lección de moral que lo convirtió en tendencia en Twitter.

“Ustedes entienden de metáforas... ¿Qué pasa cuando en una orquesta, en una sinfónica, desafinan dos o tres?”, le preguntó el reconocido comediante a los invitados de la Chiqui. “La orquesta suena mal”, le contestó Massa.

“Bueno eso pasa en el Congreso, a mí manera de ver, porque algunos no saben música”, siguió explicando el también conductor.

Después de aclarar que él sigue con atención la realidad del país porque le preocupa, el célebre recitador propuso una original idea para poner como requisito a todos aquellos aspirantes a legislar la Nación.

“Un tipo que quiere ser diputado o quiere ser senador tiene que saber por lo menos antecedentes de cómo se hizo esta patria. Entonces yo le dije el otro día a mi amigo Felipe Solá, ‘se me ocurrió algo, vamos a poner un curso de rigor histórico que dure seis meses para el que quiera ser diputado, con profesores de la Facultad que tomen exámenes y vemos quién está habilitado o no’”, indicó.

“Necesitamos tipos que estén involucrados con el sentimiento de la patria, no tipos que estén involucrados con el sentimiento del partido. Porque hay gente que va al Congreso a pelear para que se honre el partido y a mí no me importa el partido, me importa el país y si él va para que todos estemos mejor tiene que olvidarse a qué partido pertenece y si aquel dijo tal cosa”, aseguró.

“Ahí van a discutir cosas personales, a agredirse y a los que andamos a pie eso nos molesta mucho, sentimos que estamos en el país sólo para pagar impuestos”, cerró.