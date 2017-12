n Entre los pasillos serpenteantes y los terrenos desnivelados del asentamiento Bañado Sur, donde hasta el momento no intervinieron las maquinarias ni los obreros, hay algunas vecinas que habitan el lugar desde hace más de cinco décadas y que se encuentran a la espera de soluciones habitacionales, reclamando la continuidad del programa de urbanización que se lleva a cabo desde mayo de 2016 y que actualmente está avanzado en un 65%.

“Necesitamos las obras y que nos abran la calle Argentina para poder tener cloacas, agua y electricidad como todos. En algunas partes está avanzada la obra pero acá todavía no llegaron. Yo hace 57 años que vivo acá y espero que esta sea la oportunidad de progresar”, señaló Juana, una de las vecinas más antiguas del asentamiento Bañado Sur. “Desde 1987 que venimos solicitando a distintas gestiones por obras, y esta es la primera vez que se hicieron, pero hasta el momento no llegaron hasta esta zona”, indicó.

Los habitantes del lugar señalaron que desde el Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) les explicaron que las obras comenzaron hacia el Sur del asentamiento, donde actualmente se encuentran más avanzadas, y que continuarán hacia el Norte en dirección a la calle Gato y Mancha. “Queremos soluciones porque no tenemos agua ni cloacas y sólo pozos ciegos. Ya van varias generaciones de familias que viven de esta forma”, señaló Magdalena, una de las habitantes de la zona conocida como “la gruta de la Virgen”, por una pequeña ermita que se ubica en el corazón del asentamiento.

Por otra parte, algunos de los vecinos del Sur del barrio manifestaron su conformidad con las obras de urbanización y servicios. “Estamos mucho mejor ahora que tenemos calles y pavimento. En este momento sólo estaría necesitando que me amplíen y limpien la zanja nada más”, explicó una vecina que habita sobre la calle 455 al límite con las instalaciones de los galpones de una empresa de colectivos.