La dupla conformada por Gabriel Lobos y Darío Pérez, será la que reemplazará en la dirección técnica de Los Andes durante la segunda mitad del campeonato de la Primera B Nacional, al renunciante Sergio Rondina.

Luego de la negociación fallida con Ricardo Caruso Lombardi, la página web especializada “Sólo Ascenso”, comunicó que Lobos y López, otroras ídolos del club, fueron los elegidos por la Comisión Directiva para hacerse cargo del “Mil Rayitas”.

Ambos ya tuvieron una breve experiencia como entrenadores del equipo de Lomas de Zamora durante el campeonato anterior, tras la salida de Aníbal Biggeri. En esa oportunidad, dirigieron cuatro partidos de los que lograron dos victorias, un empate y una derrota.

El plantel regresará a la actividad el próximo 3 de enero, para luego viajar a Balcarce, donde permanecerá concentrado entre el 7 y el 13 del próximo mes, fecha en que llevará a cabo los trabajos más exigentes de la pretemporada.

Chicago no define aún

Por otra parte, Nueva Chicago aún no definió el sucesor en el cargo del técnico Facundo Argüello, a quien el club cesó por los malos resultados obtenidos por el equipo en la primera parte del torneo de la B Nacional.

A la dirigencia del “Torito de Mataderos” le está costando más de la cuenta encontrar un entrenador que se haga cargo del equipo para afrontar el 2018. El apuntado era un conocido, Rubén Darío Forestello, pero cuando parecía que las negociaciones llegarían a buen puerto, el “Yagui” decidió aceptar la oferta de San Martín de Tucumán, para ocupar el lugar dejado por Diego Cagna.

Además de Forestello, hubo acercamientos con Fernando “Tete” Quiróz, Sergio Lippi, Walter Perazzo, Marcelo Broggi y Facundo Sava, nombres que parecen ya haber quedado atrás.

El apuntado ahora sería Juan José Serrizuela, quien cuenta con grandes chances, pero también sonaron los nombres de Claudio Úbeda, Juan Manuel Azconzábal, a los que se sumó en las últimas horas Fernando Gamboa.

La decisión está demorada, aunque se especula que no pasará esta semana para que se conozca el nombre de quien se hará cargo del equipo de Mataderos.