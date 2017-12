Por Beatriz Mapelli

Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Montego Bay Sangster, en Jamaica, operado por numerosas aerolíneas internacionales, se descubre un destino compuesto por largas playas de aguas turquesas y arena blanca convertidas en el principal atractivo, pero no el único, de los que se reparten por este territorio.

Y es que aquí, en Montego Bay, la zona con más “resorts” de la isla, se congregan propuestas para todos los gustos que pasan por actividades al aire libre, paseos por rincones históricos y visitas a restaurantes en los que el reggae ameniza la velada.

“Energía y entusiamo” son las cualidades que desprende este destino a juicio del director de Turismo de Jamaica, Donnie Dawson, que explica que la gran afluencia de visitantes que recibe se debe a “su gran red de ‘resorts’, historia, sabor local y los grandes eventos internacionales y locales que acoge”.

¿Qué hacer?

Dentro de las posibilidades que ofrece este destino no puede faltar una visita a la Rastafari Indigenous Village, una pequeña aldea en la que descubrir la vida, habilidades y experiencias de los rastafaris para aprender sobre sus culturas y tradiciones vinculadas a la agricultura orgánica, la artesanía tradicional y el culto a la música reggae.

Tampoco puede pasar por alto un recorrido por la Greenwood Great House, propiedad de la familia de la conocida poeta inglesa Elizabeth Barrett-Browning y una de las casas mejor conservadas de la isla. Fue levantada hace más de 200 años y, en la actualidad, sigue conquistando a los viajeros con su atmósfera del siglo XIX.

Ente las recomendaciones de la Oficina de Turismo del país también está una visita a la laguna Glistening Waters, una “maravilla natural” por sus colores luminiscentes, generados por los organismos microscópicos que la habitan y que producen destellos de luz en el agua.

Los amantes de la naturaleza tienen una cita en Chukka Good Hope, una antigua plantación de caña de azúcar con más de 2.000 hectáreas con exuberante vegetación. Entre las opciones de entretenimiento que ofrece este espacio están los paseos en todoterreno, tirolesa, degustación de ron, visita a un aviario o un recorrido por la Gran Casa. Los huéspedes también pueden disfrutar del Adventure Falls, abierto recientemente, con un tobogán acuático y seis piscinas diferentes para los más pequeños.

A lo anterior hay que sumarle, cómo no, los largos paseos por playas como Doctor’s Cave, “una de las más famosas de Jamaica” por sus aguas cristalinas, que la hacen ideal para disfrutar de un rato de buceo y esnórquel.

¿Dónde dormir?

Este destino, famoso por el gran número de complejos hoteleros que alberga, propone alojarse en espacios como el Breathless Resort & Spa, uno de los establecimientos más nuevos de la zona, inaugurado oficialmente en febrero de 2017. Este complejo de lujo consta de 150 habitaciones solo para adultos, un spa, espacios de cocina gourmet y numerosas propuestas de entretenimiento.

Otra opción es disfrutar de una estancia en Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa, una propiedad ubicada frente al mar en la que se reparten villas privadas y 88 suites junior de una, dos y tres habitaciones.

Este otoño se ha inaugurado el Zoëtry Montego Bay Jamaica en el barrio Ironshore de Montego Bay. Alberga 49 suites y está especialmente pensado para los que buscan una escapada de bienestar con distintas opciones para mimar cuerpo y mente a pie de playa.

Por último, el Royal Decameron Cornwall Beach, un complejo de estilo tropical que cuenta entre sus atractivos con una playa privada, bares, opciones gastronómicas, 146 habitaciones, piscinas e instalaciones deportivas.

¿Dónde comer?

La tierra de Bob Marley también invita a descubrir una sabrosa gastronomía local en los distintos restaurantes que se extienden por la zona. Por ejemplo, Scotchies es popular por ofrecer el jerk chicken, un plato de pollo cocinado al estilo tradicional: en barbacoas al aire libre.

Saborear Jamaica también es posible desde Pier 1 on the Waterfront, un bar-restaurante al aire libre que ofrece a los huéspedes un extenso menú a base de mariscos. Otra de las especialidades de este espacio es el curry de cabra.

En The Sugar Mill, integrado en el complejo Half Moon, se ofrecen propuestas gastronómicas como la sopa de cangrejo de río, brochetas de carne y mariscos flameados con ron añejo o flan de ackee -fruta nacional de Jamaica-. Además, la galardonada bodega del restaurante cuenta con casi 150 variedades de caldos de todo el mundo.

También Pelican Grill, un restaurante familiar que sirve platos frescos de estilo casero desde hace más de 50 años, se alza como uno de los clásicos de la gastronomía jamaicana. Está situado en la popular calle comercial MoBay Hip-Strip y permite cenar con vistas al mar.

Un cóctel de atractivas sugerencias que se funden en este destino para regalar al viajero unas divertidas vacaciones. Porque ya lo decía Bob Marley en una se su famosas canciones: “You’re in Jamaica: C’mon and smile!” (“Estás en Jamaica así que vamos, sonríe”).

