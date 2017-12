Pese al receso en el Concejo Deliberante, esta semana podría salir la resolución que convoque a audiencia pública para tratar la actualización tarifaria del transporte público de pasajeros. La fecha tentativa para escuchar la opinión de los vecinos y de entidades es el 1 de febrero.

El expediente propone un incremento por encima del 60 por ciento del boleto. Contempla pasar de los 7,68 a los 12,60 pesos, según los cálculos expuestos en el dictamen que presentó el empresariado ante la comisión del Simu (Sistema Integral de Movilidad Urbana). La iniciativa ya tiene aprobada su primera lectura y el paso siguiente será avanzar con la audiencia pública y habilitar el debate en comisiones.

Si bien hasta el momento no se oficializó la fecha de la audiencia pública, según informaron a El Litoral hubo conversaciones entre los bloques para llamar el 1 de febrero. Por ello, durante enero quedaría una guardia en el Concejo Deliberante a cargo de recepcionar los formularios de inscripción hasta cinco días hábiles antes de la fecha fijada. La audiencia está abierta a todos los vecinos y representantes de entidades que quieran expresar su opinión respecto del incremento de la tarifa del transporte público de pasajeros. Será la primera actualización en la gestión de Eduardo Tassano.

El porcentaje del incremento, entre otros puntos relacionados con la inflación, se debe también a la merma de subsidios al transporte a nivel nacional. No obstante, la cifra será revisada por los concejales.

“No puede ir más allá de los 10,50 pesos”, expresó a El Litoral la edil del peronismo Soledad Pérez, quien integró la comisión del Simu. Explicó que el interbloque “Podemos Más” no avalará una posible quita de las gratuidades como el boleto estudiantil y pases para jubilados y personas con discapacidad.

Indicó que estos recortes no están en el texto del expediente presentado y que fue una de las posibilidades que se barajaron desde el sector empresarial durante los últimos encuentros del Simu. Pero de haber una eventual solicitud, no acompañarían dicha quita debido a la necesidad del servicio para sectores sensibles.