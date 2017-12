Conforman el plenario de los trabajadores para rechazar el paquete de reformas nacionales

Organizaciones adheridas a la CTA, ATE y la Corriente Federal de la CGT, conformaron el pasado jueves el Plenario de los Trabajadores en Corrientes. Ello con el objetivo de fortalecer la unidad de sindicatos y movimientos sociales, y en rechazo del paquete de reformas que propone el Gobierno Nacional.

“El primer pronunciamiento es no al ajuste. Esto implica todo. No a la compatibilización de nuestra caja previsional con Anses. No a la reforma tributaria, no a la represión”, manifestó a El Litoral el secretario general de ATE, Feliciano “Chano” Romero.

“Decimos no a la precarización laboral. En Corrientes se vive hace muchos años la precarización laboral que se viene a nivel nacional”, indicó el representante gremial.

Romero explicó que amplían la convocatoria a organizaciones sociales y sindicales que quieran adherirse al plenario. “Vemos, el conjunto de organizaciones la necesidad de tener una unidad en acción”, manifestó. La intención, además, es extender la red de comunicación entre sindicatos y movimientos sociales.

Sindicatos docentes, estatales, telefónicos, Ctep, amas de casa, son algunas de las organizaciones y centrales que integran el Plenario de los Trabajadores Correntinos.

Representantes de las organizaciones participantes extienden su invitación para mañana a las 20,30 en la sede de ATE, donde delinearán estrategias respecto del contexto de reformas.

La semana pasada el Congreso sancionó la reforma previsional y la tributaria. Otro de los puntos críticos es la reforma laboral, que establece nuevas formas de contratación. Para varias organizaciones gremiales, se trataría de una suerte de “legalización de la precarización laboral” en el país.