n Con una temperatura de 33° que promedió durante el día de Navidad, centenares de personas concurrieron a la playa Arazaty I e Islas Malvinas I, donde contaron con los servicios de Seguridad urbana, Policía Turística y Guardavidas. Además El Litoral tomó conocimiento que el miércoles se habilitarán los balnearios Arazaty II, Islas Malvinas II y Molina Punta.

En una recorrida durante la jornada Navideña, El Litoral llegó a la playa Islas Malvinas I y pudo observar la presencia de muchos bañistas quienes decidieron continuar los festejos disfrutando del sol y el río.

“Están muy tranquilos, no falta el que pretende ingresar alcohol, pero además de permanecer en los ingresos para revisar los bolsos, hacemos recorridas y solicitamos que se retiren en caso de no querer renunciar a su bebidas”, explicó un personal del área de Seguridad Urbana de la Comuna.

Cabe considerar que en ese balneario no se cuenta con el servicio de sombrilla gratuito, por lo cual el 20 por ciento de los presentes llevó su propio elemento para cubrirse del sol, mientras que el resto optó por alquilarlo.

“Hoy estamos 50 guardavidas, divididos en dos turnos” dijo el encargado de los Guardavidas de la Comuna.

Además comentó que “tenemos personal en las playas que no están habilitadas para evitar cualquier problema”.

Posteriormente ya situados en la playa Arazaty I, y en relación a los controles durante la jornada navideña, El Litoral dialogó con el Jefe de la Unidad Especial N° 1 Policía Turística Comisario Mayor Valenzuela, quien dijo que “está todo muy tranquilo, arrancamos a las 13 porque sabíamos que iban a venir muchas personas, pero está todo tranquilo, la gente colabora, entiende que los queremos cuidar e incluso nos avisan cuando hay algún problema y eso es muy bueno”.

Pero durante la conversación con el funcionario policial, dieron aviso de que bañistas nuevamente ingresaron al sector donde se encuentra el canal a la vera del puente General Belgrano, por lo cual rápidamente los agentes como personal de Seguridad Urbana se dirigieron al lugar y desalojaron a la gente que ya había ingresado al agua. Y tras la rápida intervención, Valenzuela comentó “es una zona muy peligrosa, si no dejamos apostado a personal en ese lugar vuelven a ingresar a pesar de los carteles y esa zona es muy peligrosa y hay gente que no entiende”; y agregó que “ese lugar no está habilitada, es un área donde sacan arena y hay pozos”, concluyó.

Habilitación

En cuanto a la apertura de los otros balnearios, se debe considerar que si bien todavía no hay un anuncio oficial, El Litoral pudo saber que el miércoles seria el día elegido por la comuna para habilitar los balnearios Arazaty II, Islas Malvinas II y Molina Punta.

Transporte

Se debe destacar que se encuentran en funcionamiento los colectivos que trasladan a los bañistas desde el puerto local hasta los balnearios habilitados.