Transporte: escasez de remises y demoras de los colectivos complicaron la jornada

Durante la Navidad se registraron importantes demoras en la frecuencia de las unidades del sistema de transporte público. Desde la Asociación de Remiseros de Corrientes señalaron que durante la Nochebuena se produjo un aumento en la demanda sólo del 20% a diferencia del año pasado que rondó el 30%. Tampoco prestaron servicio los remises Chaco-Corrientes, por lo que el colectivo interprovincial también estuvo saturado.

Consultado sobre la demanda del servicio durante la Nochebuena, Juan Castillo titular de la Asociación dijo a El Litoral que “si bien no todos los coches trabajaron, sólo se produjo un incremento del 20% en cuanto a la demanda luego del brindis de Navidad. La gente toma su recaudo porque saben que no hay muchos coches disponibles”.

Y prosiguió diciendo que “el año pasado llegamos hasta casi el 30%, pero es entendible, la situación económica es crítica, esperábamos repuntar pero bueno todavía nos queda Año Nuevo”, comentó Castillo.

Cabe señalar que el servicio durante la Nochebuena lo prestaron las grandes firmas y durante la Navidad trabajaron los choferes de las firmas más pequeñas.

En cuanto al sistema del transporte público de pasajeros se debe considerar que días a tras el secretario de Movilidad y Seguridad Jorge Sladek, informó a El Litoral que el servicio que se brindaría durante la jornada navideña sería similar al que se brinda un domingo o feriado, panorama que se evidenció con demoras de hasta casi una hora en algunas líneas, problemática que parece no tener solución a pesar de que se está analizando un nuevo incremento tarifario.

Se debe señalar además que el servicio de remises Chaco-Corrientes tampoco trabajó durante la jornada Navideña, por lo que se pudo observar en la parada ubicada en el puerto local, un importante número de pasajeros ascendiendo a las unidades.