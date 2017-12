Facundo Campos

@Facundo_Campos

A poco más de 5 kilómetros de distancia de la plaza 25 de Mayo, centro histórico de la Capital, y a unos 18 minutos de viaje en automóvil, se encuentra el asentamiento informal del “Bañado Sur”, el cual está enclavado en el corazón del barrio 3 de Abril y que, a pesar de su antigüedad de varias décadas, recién desde mayo del año pasado se encuentra recibiendo obras de urbanización y aprovisionamiento de servicios a través del Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) que es ejecutado por una Unidad Ejecutora Municipal. Los trabajos se encuentran avanzados en un 65% estimativamente y mientras en algunas zonas los pequeños pasillos se transformaron en calles pavimentadas y algunas parcelas irregulares ahora son manzanas consolidadas y ordenadas, otras partes aún no fueron intervenidas y sus habitantes esperan por la continuidad de las obras, impulsadas por la favorable alineación entre la Nación, Provincia y Municipio, para salir del estado de postergación en el que se encuentran desde hace décadas.

El Litoral recorrió la zona de obras donde constató el avance de los trabajos de apertura de calles, desagües pluviales y otras intervenciones avanzadas como la construcción de una planta elevadora de líquidos cloacales y una cisterna de aprovisionamiento de agua. Aún así, también restan las gestiones para la creación de unas 70 viviendas para relocalizar a los habitantes que viven sobre la traza de trabajos.

El Bañado Sur es uno de los asentamientos informales más postergados de la ciudad donde algunos de sus habitantes viven hace más de 50 años sin conexiones de servicios ni condiciones habitacionales adecuadas. Se trata mayoritariamente de una zona de casillas precarias ubicadas en un entramado de terrenos irregulares próximos al río Paraná, separadas por pasillos y pequeñas calles internas y que pertenecen tanto a propietarios privados como al Estado provincial y municipal en distintas proporciones.

Desde mayo de 2016 el Promeba, mediante la Municipalidad, se encuentra ejecutando obras de urbanización que hasta el momento fueron concretadas en más del 60% y que incluyen la apertura de calles y su pavimentación, las redes de infraestructura y servicios, sobre todo en la zona Sur más próxima a la calle N° 234.

Asimismo, actualmente en la zona de las calles Argentina y Ricardo Gutierrez se lleva a cabo la construcción de una cisterna que abastecerá de agua potable al predio. Mientras que en en el cruce de las calles N° 234 y N° 445 también se construye una planta elevadora de líquidos cloacales.

La parte de mayor intervención del predio es la que se ubica al Sur, mientras que al Norte los habitantes se encuentran a la espera de la construcción de unas 70 viviendas para relocalizar a las familias que habitan en la traza de obras, y así poder avanzar con la urbanización. Algunos vecinos también señalaron los inconvenientes que tienen en cuanto a las negativas de algunos pobladores a la hora de ceder parte de sus terrenos para los trabajos: “Una señora que vive en la esquina de la calle Argentina no quiere ceder una parte de su terreno y por eso no pueden abrir la calle para darnos servicios”, explicó una habitante del lugar.

Con la construcción de las viviendas y la continuidad del programa de urbanización a cargo de la nueva gestión municipal, los vecinos esperan que mejoren sus condiciones habitacionales a través de las conexiones domiciliarias de servicios.

Además de las obras, el proyecto socio-ambiental contempla la regularización dominial con la entrega de títulos de propiedad a los habitantes del lugar.

También se proyecta la continuidad de la avenida IV Centenario hacia el Sur, con el fin de conectar a la ciudad con Santa Catalina y para lo cual también son necesarias las unidades habitacionales.

La zona de obras en el Bañado Sur se encuentra comprendida hacia el Norte por la calle Gato y Mancha, al Este por la arteria Cabo de Hornos; mientras que al Sur y al Este está rodeada por las calles N° 234 y N° 455 respectivamente, comprendiendo unas 137 hectáreas aproximadamente.