Nación buscará dictamen del Presupuesto 2018 para convertirlo en ley mañana

(Infobae) En el cierre de un año especialmente intenso para la actividad legislativa, el Gobierno está muy cerca de completar la sanción de las leyes que se había propuesto. Luego de la desgastante votación de la reforma previsional en Diputados, sólo resta que el Senado apruebe mañana el Presupuesto 2018 y la Reforma Tributaria. Para eso, y como paso previo a esa última sesión del año, se reunirá hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el oficialismo intentará conseguir dictamen del Presupuesto para votarlo mañana mismo en el recinto.

En el debate en Comisión no debería haber sorpresas para Cambiemos. Más allá de que aún no está confirmada la presencia de Cristina Kirchner, integrante de esa comisión y ausente en la reunión de la semana pasada. La participación de la ex presidenta podría acaparar la atención y modificar el clima cordial que suele prevalecer en el Senado.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se constituyó la semana pasada en el Salón Azul de la Cámara alta, con la presencia del ministro Nicolás Dujovne. Como presidente quedó el oficialista Esteban Bullrich y como vice la justicialista Beatriz Mirkin. En ese encuentro obtuvo dictamen el proyecto de reforma tributaria que también será tratado mañana en el recinto. Lo mismo que la prórroga del impuesto al cheque.

La secretaría de la comisión aún está vacante porque le corresponde al bloque FPV-PJ, y sus dos miembros en la comisión son Cristina Kirchner y el neuquino Marcelo Fuentes, y ambos estuvieron ausentes en la reunión constitutiva.

Consultadas por Infobae, fuentes cercanas a CFK afirmaron que todavía no se sabe si la ex presidenta estará presente en la reunión de comisión de hoy. Pero sería muy llamativo que no participara en la sesión de mañana, primera desde el recambio legislativo en el Senado y la última del año.

El proyecto de Presupuesto 2018 que tiene media sanción de Diputados contempla una suba del PBI del 3,5 por ciento, una inflación promedio del 15,7 por ciento, un dólar a 19,3 pesos, un aumento de la inversión superior al 17 por ciento, y destinar más del 70 de los recursos a gastos sociales.