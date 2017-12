Diego Lagomarsino, ante un posible procesamiento: "Tengo terror de ir preso"

Mientras la Justicia define si lo procesa o no, Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba con el Alberto Nisman, habló sobre la causa y la posibilidad de quedar detenido acusado de formar parte de un plan criminal para matar al ex fiscal de la UFI-AMIA.

"No tengo miedo, tengo terror a que se cometa una injusticia", aseguró Lagomarsino en declaraciones al canal América TV sobre la posibilidad de ir preso por la muerte de Nisman.

A casi tres años de la muerte de Nisman, la Justicia está a punto de procesar al técnico informático como partícipe del homicidio.

Con tobillera electrónica desde hace un mes, Lagomarsino aseguró que su vida ya no es lo que era. "Mi vida hoy está muy restringida por mí mismo. Más allá de la tobillera, no me gusta exponerme", señaló. Agregó que continúa trabajando pero que le es difícil conseguir nuevos clientes.

El ex colaborador de Nisman ratificó su coartada al insistir sobre que el arma se la entregó él a Nisman por pedido del propio fiscal, preocupado por la seguridad de sus hijas. Y que para probar eso "están los llamados de Alberto (Nisman)" pidiéndole "el arma".

Lagomarsino volvió a criticar a la ex mujer del fiscal al decir que "Arroyo Salgado miente", porque "dijo que el tiro era atrás de la nuca. Y que la computadora es un colador, y la computadora de Nisman no era un colador".

Según trascendido judiciales, el juez Julián Ercolini resolvería en las próximas horas (días) su situación, pero no lo dejaría preso, sino que lo mantendría en libertad, vigilado con la tobillera electrónica.

