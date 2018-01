Conocé la grilla completa de la Fiesta Nacional del Chamamé 2018

GRILLA COMPLETA (Programación ordenada por orden alfabético, sujeta a cambios por razones artísticas, técnicas o de fuerza mayor)



Viernes, 12 de enero

• Agustín Diez

• Alborada

• Aníbal Pepe Verdún

• APERTURA Bendición Padre Julián Zini. Ingreso de la Virgen.

• Ballet Oficial -Apertura, junto a Espuelas de Plata y parejas de todos los municipios

• Coquimarola y su Conjunto-Centenario de Cocomarola

• Delegación de Paraguay

• Facundo y Nazareno Duarte

• Gicela Mendez Ribeiro

• Guitarras X 3

• Homenaje a Marily M. Segovia- Ballet Oficial

• Homenaje a Pocho Roch (Sus músicos y cantantes)

• Joça Martins e Juliana Spanevello (RS)

• Jorge Suligoy (Santa Fe)

• Julián Zini y Neike Chamigo

• Los Amarilla

• Los Matuá Mercedeños/J P Barberán. Homenaje a TOTO SEMHAN

• Los Mercedeños

• Los Sheridan

• Nicolás Machuca "El principito del Chamamé"

• Pre-Fiesta; Dúo Instrumental Tradicional: Ojeda-Morán. Subsede Corrientes Capital

• Ricardo Dimotta (E Ríos)

• Taragüi Coé

Sábado, 13 de enero



• Aluisio Rockhemback

• Amboé

• Aníbal Maldonado

• Ballet Oficial

• Blas Martínez Riera Grupo (Bs As)

• Carolina Rojas

• Conjunto Nuevo Horizonte (Ituzaingó)

• Delvalle - Fernández - Galarza

• Especial Guitarra

• Gabino Chávez (Bs As)

• Grupo De Buena Fe

• Grupo Herencia Chamamé

• Grupo Nuevo Amanecer

• Juancito Güenaga y su Conjunto

• Los Hermanos Britez (Misiones)

• Lucky Bentos

• Miguel Filipini

• Noches Correntinas

• Pre-Fiesta: Solista Vocal Masculino: Rodrigo D. González – SUBSEDE Victoria (E Ríos)

• Rudi Flores Y Ernesto Mendez (E Ríos)

• Tilo Escobar (Bs As)

• Tito Gómez

• Trébol De Ases Con Gustavo Miqueri

Domingo, 14 de enero

• Agustín Monzón y Sergio Cabrera

• Alan Guillen

• Alejandro Balbi

• Alejandro Brittes Arg/Brasil

• Alfredo Monzón

• Ballet del Museo de Artesanías

• Ballet Oficial con María Ofelia (María x María)- (Misiones)

• Daniel Giménez "a pura guitarra"

• Horacio Cáceres

• Hugo Flores

• Lidia Cerro (Entre Ríos) y las guitarras correntinas

• Lito Nebbia

• Los Núñez (Misiones)

• Luis Cardozo y su Grupo Mburucuyá

• Martín Lubezni

• Ofelia Leiva

• Pre-Fiesta: Pareja de Baile Tradicional. M de los Ángeles Cardozo - Juan C Cardozo - Subsede Casa de Corrientes (BSubsede ASubsede)

• Pre-Fiesta: Solista Vocal Femenino: Daniela E. Massaro – S Villa Guillermina (S Fe)

• Quique Sheridan y los del Paiubre

• Ricardo Scófano

• Sofía Morales

• Tajy

• Yangos

Lunes, 15 de enero

• Alma Paraná

• Ballet Oficial

• Chango Spasiuk (Misiones)

• Damián Ayala y su conjunto

• Daniel Orellano (E Ríos)

• Eustaquio Miño y su conjunto

• Fuelles Correntinos

• Gabriel Cocomarola

• Grupo Salamanca

• Juanchi Cabrera

• Juliano Javosky

• La Fronda (Empedrado)

• La Pilarcita

• Leandro Galarza/Carolina Miño/Consuelo Castillo

• Los Hermanos Velázquez (Chaco)

• Los Pibes del Chamamé (Paraguay)

• Lucas Segovia (Chaco)

• Oscar Macías y su grupo Curupí

• Pre-Fiesta: Conjunto Vocal- Instrumental de Proyección: Conjunto Miranda- Mansilla–S V. Ángela (Chaco)

• Ramona Galarza y Antonio Tarragó Ros

• Raulito Alonso

• Roaldo Alexandre (pibe acordeonista)



Martes, 16 de enero

• Amadeo Campos y su trío

• Ballet Oficial

• Emilianito López y su Conjunto (Bs As)

• Especial Guitarra

• Giannela Niwoyda

• Grupo Integración

• Grupo Ñamandú

• Guaranítica

• Gustavo Reynoso Trío (Entre Ríos)

• Ismael Echagüe y su Guitarra Norteña/ Efrén Cambaí Echavarría (Paraguay)

• LITO VITALE- Inv. Ofelia Leiva

• Los Hnos Ortiz (B Vista)

• Los Nuevos Chaqueñísimos Cardozo

• Lucio Yanel

• Nino Ramírez inv. Germán

• OFP-Producción Especial-Homenaje a Cocomarola

• Pre-Fiesta-Ballet Forma Tradicional: Ballet Luz Argentina – Sede Fontana (Chaco)

• Pre-Fiesta-Solista Instrumental: Alan Braian Quiñones – Sede Corrientes Capital

• Rubén Rodríguez (Curuzú Cuatiá)

• Sangre Paiubrera

• Tito Avalos-Fernando Yance (Formosa)

• Yayo Cáceres

Miércoles, 17 de enero

• Adolfo Alegre y su Conjunto

• Amandayé

• Benítez y Benítez (Misiones)

• Bruno Mendoza

• Cadencia Chamamé

• Che Trío Porá (Virasoro)

• Chingoli Bofill

• Daniel Buera (Alvear)

• Emboyeré

• Especial Guitarra

• Francisco Giménez (Paraguay)

• Franco Perroni

• Grupo Yapeyú

• Guarango

• Juan Pedro Sorribes

• Luiz Carlos Borges (RS)

• Marcia Müller (E Ríos)

• Mario Suarez (E Ríos)

• Nico Cardozo

• Paquito Aranda

• Pre Fiesta-Pareja de Baile Forma Tradicional: Virginia Ramírez – Julián Naessen

• Ramiro Osuna

• Tallarín y sus Espuelas del Litoral

• TUPÁ

Jueves, 18 de enero

• Ariel Acuña

• Ballet Divino Niño (Intervención)

• Ballet Fundación Salvador Miqueri (Intervención)

• Ballet Oficial

• Catalino Gil (Paraguay)

• Cecilia Benítez

• Conjunto San Fernando

• David Díaz Marchetto

• Delegación de Formosa

• Diego Gutiérrez

• Hugo Leiva y la Nueva Estirpe

• Joselo Schuap (Misiones)

• Los del interior

• Mariana Marques (RS)

• Marlon Maciel

• Matías Galarza y la Orquesta Chamamecera

• Matías González-José Álvarez(Homenajes)

• Mauro Bonamino grupo

• Nahuel de Mársico (Bs As)

• Pre-Fiesta: Pareja de Baile Forma Tradicional: Maira Yasmila Locatelli – Hernán Alejandro Pérez – Sede Villa Guillermina (Santa Fe)

• Ramón Ayala (Misiones)

• Santiago "Bocha" Sheridan

• Simón de Jesús Palacios

Viernes, 19 de enero

• Ballet Folklórico Nacional

• Belén Majul

• Conjunto Vera-Monzón

• Especial Guitarra

• Fabián Meza (Misiones)

• Jorge Guedes & familia (RS)

• Jorge Güenaga y su Cuarteto Litoral

• Jorgelina Espíndola

• Las Hermanas Vera

• Los Alonsitos

• Los Mellizos Rodríguez

• Lucas Monzón (Chaco)

• Mateo Villalba

• Néstor Acuña (cuarteto)

• PRODUCCIÓN ESPECIAL

• Programa Argentina Baila (Sistema Federal de Medios)

• Raúl Noguera

• Tony Rojas

• Toty Montiel y su Grupo Renovación

• Trío Corrientes

• Vicho Echeverría y Americanta (Paraguay)

Sábado, 20 de enero

• Añoranza

• Ballet Folklórico Nacional

• Ballet Oficial

• Ernestito Montiel y el Cuarteto Santa Ana

• Facundo Torresan Grupo (Entre Ríos)

• Gente de Ley

• Grupo Itatí

• Guille Lugrin Trio (Entre Ríos)

• Gustavo Galeano y su Luna Payesera

• Juan Carlos Jensen y su conjunto

• Lorena Larrea Catterino

• Los de Imaguaré

• Los Mellizos Coronel

• Magia Chamamecera

• Mirian Asuad

• Nuevo Tiempo (Chaco)

• Pre-Fiesta: Pieza Inédita Instrumental: ""Dulce espera"" Música: Luis Irrazábal - Intérprete: Dúo ""Maymava"" - Sede Casa de Corrientes

• Quarteto Coração de Potro

• Ramiro Ojeda y su grupo

• Rolando Percy (Paraguay)

• Tono Benítez y los Criollos de Corrientes

• Tupa Noy (Alvear)



Domingo, 21 de enero

• Ballet Folklórico Nacional

• Ballet Oficial (Cierre)

• Cesar Frette Trio

• Graciela Linares y Roberto Romero

• Grupo Nueva Corriente

• Homero Chiavarino y la Chamamecera (P. Libres)

• Johana Fernández; Revelación Pre Fiesta; Premio SADAIC

• Lacho Sena

• Las guitarras de Curuzú

• Los Hnos Barrios con los Hijos de los Barrio

• Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

• Mario Bofill

• Mario Prieto Linares y La Simiente

• Matías Barbás y su Conjunto

• Myriam Beatriz (Paraguay)

• Nendivei

• Padularrosa Romero y Terruñeros (Entre Ríos)

• Shana Müller (RS)