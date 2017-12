Conocé la grilla completa de la Fiesta Nacional del Chamamé

Ya se conoce la grilla completa de la Fiesta Nacional del Chamamé, que se realizará desde el viernes 12 de enero hasta el domigo 21 en el Anfiteatro Cocomarola. En diálogo con Radio Dos, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, adelantó que la TV Pública televisará "cinco días completos y además tendremos la televisación propia por canales regionales".

Con una fuerte apuesta a las raíces, la programación de la 28ª Fiesta Nacional del Chamamé y 14ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR, marca el regreso de figuras emblemáticas como Ramona Galarza, Ricardo “Tito” Gómez, Ofelia Leiva, y María Ofelia. Incluye además una franja de renovación seleccionadas de las más de 500 propuestas recibidas.

La noche inaugural de “Experiencia Chamamé” a realizarse el viernes 12 de enero iniciará puntualmente a las 21, y estará marcada por homenajes a Pocho Roch, Marily Morales Segovia y Toto Semhan, y un tributo por el Centenario del Nacimiento de don Tránsito Cocomarola (1918-2018). También está prevista la presentación de un cuadro coreográfico especial con parejas representantes de los distintos municipios de la provincia.

La próxima edición de Fiesta se desarrollará del 12 al 21 de enero, con actividades que iniciarán todos los días a las 10 de la mañana en los municipios de Capital, San Cosme, Riachuelo, Santa Ana, El Sombrero, San Roque, entre otros. Lo que dará visibilidad, como nunca, a las distintas maneras con que los correntinos celebran la identidad chamamecera: música, baile, enchamigadas, encuentros, gastronomía y muchas expresiones populares más.

Entradas

Las entradas para asistir a la 28 FNCH ya están en venta en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera, en el horario habitual de 9 a 12, y por la tarde de 18 a 21. Las mismas tienen un costo de $150 por noche, o será posible adquirir un bono a un valor de $1.000 para las 10 noches de celebración chamamecera en el Cocomarola.

GRILLA COMPLETA (Programación ordenada por orden alfabético, Sujeta a cambios por razones, artísticas, técnicas o de fuerza mayor)

Viernes, 12 de enero

• Agustín Diez

• Alborada

• Aníbal Pepe Verdún

• APERTURA Bendición Padre Julián Zini. Ingreso de la Virgen.

• Ballet Oficial -Apertura, junto a Espuelas de Plata y parejas de todos los municipios

• Coquimarola y su Conjunto-Centenario de Cocomarola

• Delegación de Paraguay

• Facundo y Nazareno Duarte

• Gicela Mendez Ribeiro

• Guitarras X 3

• Homenaje a Marily M. Segovia- Ballet Oficial

• Homenaje a Pocho Roch (Sus músicos y cantantes)

• Joça Martins e Juliana Spanevello (RS)

• Jorge Suligoy (Santa Fe)

• Julián Zini y Neike Chamigo

• Los Amarilla

• Los Matuá Mercedeños/J P Barberán. Homenaje a TOTO SEMHAN

• Los Mercedeños

• Los Sheridan

• Nicolás Machuca "El principito del Chamamé"

• Pre-Fiesta; Dúo Instrumental Tradicional: Ojeda-Morán. Subsede Corrientes Capital

• Ricardo Dimotta (E Ríos)

• Taragüi Coé

Sábado, 13 de enero



• Aluisio Rockhemback

• Amboé

• Aníbal Maldonado

• Ballet Oficial

• Blas Martínez Riera Grupo (Bs As)

• Carolina Rojas

• Conjunto Nuevo Horizonte (Ituzaingó)

• Delvalle - Fernández - Galarza

• Especial Guitarra

• Gabino Chávez (Bs As)

• Grupo De Buena Fe

• Grupo Herencia Chamamé

• Grupo Nuevo Amanecer

• Juancito Güenaga y su Conjunto

• Los Hermanos Britez (Misiones)

• Lucky Bentos

• Miguel Filipini

• Noches Correntinas

• Pre-Fiesta: Solista Vocal Masculino: Rodrigo D. González – SUBSEDE Victoria (E Ríos)

• Rudi Flores Y Ernesto Mendez (E Ríos)

• Tilo Escobar (Bs As)

• Tito Gómez

• Trébol De Ases Con Gustavo Miqueri

Domingo, 14 de enero

• Agustín Monzón y Sergio Cabrera

• Alan Guillen

• Alejandro Balbi

• Alejandro Brittes Arg/Brasil

• Alfredo Monzón

• Ballet del Museo de Artesanías

• Ballet Oficial con María Ofelia (María x María)- (Misiones)

• Daniel Giménez "a pura guitarra"

• Horacio Cáceres

• Hugo Flores

• Lidia Cerro (Entre Ríos) y las guitarras correntinas

• Lito Nebbia

• Los Núñez (Misiones)

• Luis Cardozo y su Grupo Mburucuyá

• Martín Lubezni

• Ofelia Leiva

• Pre-Fiesta: Pareja de Baile Tradicional. M de los Ángeles Cardozo - Juan C Cardozo - Subsede Casa de Corrientes (BSubsede ASubsede)

• Pre-Fiesta: Solista Vocal Femenino: Daniela E. Massaro – S Villa Guillermina (S Fe)

• Quique Sheridan y los del Paiubre

• Ricardo Scófano

• Sofía Morales

• Tajy

• Yangos

Lunes, 15 de enero

• Alma Paraná

• Ballet Oficial

• Chango Spasiuk (Misiones)

• Damián Ayala y su conjunto

• Daniel Orellano (E Ríos)

• Eustaquio Miño y su conjunto

• Fuelles Correntinos

• Gabriel Cocomarola

• Grupo Salamanca

• Juanchi Cabrera

• Juliano Javosky

• La Fronda (Empedrado)

• La Pilarcita

• Leandro Galarza/Carolina Miño/Consuelo Castillo

• Los Hermanos Velázquez (Chaco)

• Los Pibes del Chamamé (Paraguay)

• Lucas Segovia (Chaco)

• Oscar Macías y su grupo Curupí

• Pre-Fiesta: Conjunto Vocal- Instrumental de Proyección: Conjunto Miranda- Mansilla–S V. Ángela (Chaco)

• Ramona Galarza y Antonio Tarragó Ros

• Raulito Alonso

• Roaldo Alexandre (pibe acordeonista)



Martes, 16 de enero

• Amadeo Campos y su trío

• Ballet Oficial

• Emilianito López y su Conjunto (Bs As)

• Especial Guitarra

• Giannela Niwoyda

• Grupo Integración

• Grupo Ñamandú

• Guaranítica

• Gustavo Reynoso Trío (Entre Ríos)

• Ismael Echagüe y su Guitarra Norteña/ Efrén Cambaí Echavarría (Paraguay)

• LITO VITALE- Inv. Ofelia Leiva

• Los Hnos Ortiz (B Vista)

• Los Nuevos Chaqueñísimos Cardozo

• Lucio Yanel

• Nino Ramírez inv. Germán

• OFP-Producción Especial-Homenaje a Cocomarola

• Pre-Fiesta-Ballet Forma Tradicional: Ballet Luz Argentina – Sede Fontana (Chaco)

• Pre-Fiesta-Solista Instrumental: Alan Braian Quiñones – Sede Corrientes Capital

• Rubén Rodríguez (Curuzú Cuatiá)

• Sangre Paiubrera

• Tito Avalos-Fernando Yance (Formosa)

• Yayo Cáceres

Miércoles, 17 de enero

• Adolfo Alegre y su Conjunto

• Amandayé

• Benítez y Benítez (Misiones)

• Bruno Mendoza

• Cadencia Chamamé

• Che Trío Porá (Virasoro)

• Chingoli Bofill

• Daniel Buera (Alvear)

• Emboyeré

• Especial Guitarra

• Francisco Giménez (Paraguay)

• Franco Perroni

• Grupo Yapeyú

• Guarango

• Juan Pedro Sorribes

• Luiz Carlos Borges (RS)

• Marcia Müller (E Ríos)

• Mario Suarez (E Ríos)

• Nico Cardozo

• Paquito Aranda

• Pre Fiesta-Pareja de Baile Forma Tradicional: Virginia Ramírez – Julián Naessen

• Ramiro Osuna

• Tallarín y sus Espuelas del Litoral

• TUPÁ

Jueves, 18 de enero

• Ariel Acuña

• Ballet Divino Niño (Intervención)

• Ballet Fundación Salvador Miqueri (Intervención)

• Ballet Oficial

• Catalino Gil (Paraguay)

• Cecilia Benítez

• Conjunto San Fernando

• David Díaz Marchetto

• Delegación de Formosa

• Diego Gutiérrez

• Hugo Leiva y la Nueva Estirpe

• Joselo Schuap (Misiones)

• Los del interior

• Mariana Marques (RS)

• Marlon Maciel

• Matías Galarza y la Orquesta Chamamecera

• Matías González-José Álvarez(Homenajes)

• Mauro Bonamino grupo

• Nahuel de Mársico (Bs As)

• Pre-Fiesta: Pareja de Baile Forma Tradicional: Maira Yasmila Locatelli – Hernán Alejandro Pérez – Sede Villa Guillermina (Santa Fe)

• Ramón Ayala (Misiones)

• Santiago "Bocha" Sheridan

• Simón de Jesús Palacios

Viernes, 19 de enero

• Ballet Folklórico Nacional

• Belén Majul

• Conjunto Vera-Monzón

• Especial Guitarra

• Fabián Meza (Misiones)

• Jorge Guedes & familia (RS)

• Jorge Güenaga y su Cuarteto Litoral

• Jorgelina Espíndola

• Las Hermanas Vera

• Los Alonsitos

• Los Mellizos Rodríguez

• Lucas Monzón (Chaco)

• Mateo Villalba

• Néstor Acuña (cuarteto)

• PRODUCCIÓN ESPECIAL

• Programa Argentina Baila (Sistema Federal de Medios)

• Raúl Noguera

• Tony Rojas

• Toty Montiel y su Grupo Renovación

• Trío Corrientes

• Vicho Echeverría y Americanta (Paraguay)

Sábado, 20 de enero

• Añoranza

• Ballet Folklórico Nacional

• Ballet Oficial

• Ernestito Montiel y el Cuarteto Santa Ana

• Facundo Torresan Grupo (Entre Ríos)

• Gente de Ley

• Grupo Itatí

• Guille Lugrin Trio (Entre Ríos)

• Gustavo Galeano y su Luna Payesera

• Juan Carlos Jensen y su conjunto

• Lorena Larrea Catterino

• Los de Imaguaré

• Los Mellizos Coronel

• Magia Chamamecera

• Mirian Asuad

• Nuevo Tiempo (Chaco)

• Pre-Fiesta: Pieza Inédita Instrumental: ""Dulce espera"" Música: Luis Irrazábal - Intérprete: Dúo ""Maymava"" - Sede Casa de Corrientes

• Quarteto Coração de Potro

• Ramiro Ojeda y su grupo

• Rolando Percy (Paraguay)

• Tono Benítez y los Criollos de Corrientes

• Tupa Noy (Alvear)



Domingo, 21 de enero

• Ballet Folklórico Nacional

• Ballet Oficial (Cierre)

• Cesar Frette Trio

• Graciela Linares y Roberto Romero

• Grupo Nueva Corriente

• Homero Chiavarino y la Chamamecera (P. Libres)

• Johana Fernández; Revelación Pre Fiesta; Premio SADAIC

• Lacho Sena

• Las guitarras de Curuzú

• Los Hnos Barrios con los Hijos de los Barrio

• Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

• Mario Bofill

• Mario Prieto Linares y La Simiente

• Matías Barbás y su Conjunto

• Myriam Beatriz (Paraguay)

• Nendivei

• Padularrosa Romero y Terruñeros (Entre Ríos)

• Shana Müller (RS)