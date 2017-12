El comercio de Corrientes empezó a activarse desde el miércoles pasado hasta el domingo y, el sábado fue el día que más venta tuvieron negocios céntricos y supermercados. Así lo sostuvieron a El Litoral, el titular de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet y el representante de la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, quienes remarcaron que la demanda se centró en juguetes y aires acondicionados.

Si bien desde la FEC comentaron a este diario que “hubo mayor actividad” para la Apicc “las ventas estuvieron bien pero mensuradas”. Desde la Asociación de la Producción señalaron que “se vendió menos cantidad de productos que el año pasado” y por otra parte, desde los sectores económicos sostienen que en estos días la demanda estará centrada en indumentaria y gastronomía.

“La actividad arrancó el miércoles con el pago de aguinaldo. En supermercados tuvo mucha incidencia, el día miércoles y jueves, los descuentos con el Banco de Corrientes. Hubo mucho movimiento el día viernes y el sábado fue el de mayor actividad; el domingo también se atendió en horario reducido pero el movimiento fue menor”, indicó Cassiet a El Litoral.

Respecto a los productos que más se vendieron dijo que “en la peatonal Junín fue juguetería e indumentaria, fue una buena Navidad, el tema del cordero también tuvo buena repercusión en los supermercados”.

“En supermercados hay dos cuestiones que remarcar: el hecho del cobro del aguinaldo hizo que la gente tenga plata en su débito y a la vez, haya descuentos los días miércoles y jueves de un 20% con el Banco de Corrientes. Los comerciantes con quienes hablé están muy conformes porque hasta el miércoles estaba todo muy tranquilo, no parecía diciembre”, explicó desde la FEC y agregó que “esperamos para esta semana el efecto del sueldo”.

El tema de los regalos, juguetes y otros, “pasaría a un segundo plano” y empezaría la demanda en la gastronomía, todo lo que es restaurantes y parrillas para compartir la cena de Año Nuevo.

“En el centro de la ciudad, también hubo mucha demanda en electrodomésticos, en aires acondicionados, esto conversaba con representantes de este sector. Hubo buenas promociones en televisores”, dijo Cassiet y opinó que “hubo buena venta este año”.

En este sentido, para el representante de la Apicc, “las ventas empezaron a notarse más desde el miércoles por los pagos, se vendió bien, pero mesuradamente, no fueron ventas explosivas”. Coincidió de que “el pago del plus del Gobierno colaboró en el sector” pero remarcó que “la gente compró lo necesario dada la situación económica del país”.

“Los supermercados han trabajado bastante bien, se vendió bastante en los comercios con el plan del Ahora 12 cuotas. Si bien aumentó el movimiento desde el miércoles, la venta sigue siendo menor al año pasado en cantidad de productos, porque en pesos al estar todo más caro entró más dinero en la caja pero no creció en bultos, que sería mercadería”, dijo Collantes y resaltó que “hubo rubros que han aumentado su demanda, los que generalmente en esta fecha tienen un crecimiento”.

A la vez, coincidió en que “los aires acondicionados fueron los que más se pidió en los comercios céntricos”.

De acuerdo al informe de la Came, en relación al año pasado hubo un crecimiento del 0,8% en las ventas navideñas. En la mayoría de los casos los clientes aprovecharon la financiación y el gasto promedio se ubicó en $66. Esto también se reflejó en Corrientes, ya que los comerciantes locales explicaron a El Litoral que la mejora de las ventas coincidió con las fechas en las que arrancó el pago del aguinaldo, sueldo y plus que otorga el Estado.

Asimismo, destacaron que fundamentalmente las ventas se volcaron a la preparación de la cena de Nochebuena. Sobre esto, de acuerdo a los relevamientos de la Came, el rubro de alimentos y bebidas registró un alza del 3,1%, en tanto que electrodomésticos y electrónicos alcanzan al 4,2% y jugueterías un 2,5%.