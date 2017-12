El unipersonal para adultos “Yo, el Pombero” se estrenará mañana a las 21.30 en el Centro Cultural 7 Corrientes. El valor de las entradas anticipadas es de 100 pesos y de 150 en puerta.

La obra de Mauro Santamaría es protagonizada por Mario Zamudio y cuenta que el pombero es un duende excéntrico, mágico y exótico de la región. Se dice que vive entre los arbustos, que anda a la siesta, que nunca hay que copiar su silbido. Se dice que quien lo vio no se olvidará jamás de su rostro, que le encanta la miel, el trago y el humo.

La especie pombero no piensa, hace; por eso es que le tienen terror las “guainitas”, sobre todo por su artefacto. Pero hoy en día ya no es como aquellas siestas, es que este Pombero creció en la ciudad, con sus reglas, con sus máscaras y así vivió: oculto en las pieles de otro ser amoldado a alguien que nunca fue, pero esta vez el bicho saldrá a la superficie por medio del pensar -¡qué paradoja!- y volverá a la fuente que lo vio nacer.