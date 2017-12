Caso Tamara: la mujer del acusado lo habría complicado

En la mañana de ayer, hubo una nueva audiencia por el caso Tamara Salazar, la joven de 19 años víctima de femicidio. En esta oportunidad, declararon la encargada del motel donde habría estado el acusado, Raúl Escalante, con Tamara y la mujer de Escalante quien habría complicado a su pareja al decir que conocía el lugar donde encontraron el cuerpo.

“Hoy (por ayer) hubo una nueva audiencia por el caso. Declaró la encargada del motel, Mori Rosa Ester, pero no tuvo mucha relevancia su declaración ya que no recuerda haberlos vistos y no había cámaras en ese momento, estas se instalaron con posterioridad”, dijo a El Litoral el abogado de la familia de la víctima, Hermindo González.

Este testimonio pidió sumarse al juicio porque “el imputado dijo haberla visto por única vez ese día y que se fueron al motel Taj Mahal, luego camino al tacuaral vieron un vehículo descompuesto y Tamara quedó con estas personas porque las habría conocido; después cambió su declaración”.

Lo más relevante fue el testimonio de la mujer de Escalante, Mirian Lorena Arreguin, “ante la pregunta si conocía el lugar donde encontraron el cuerpo contestó: sí”. “La mujer dijo que conocía el lugar porque estaba camino a su casa y cuando tenían necesidades físicas con su marido iban ahí”, contó González.

La de ayer, fue la última audiencia de este año por este caso, luego pasarán al 2 de febrero. El abogado estima que para fines de este mes ya habría una conclusión de parte del tribunal. La familia espera la máxima condena.

Tamara Salazar fue asesinada el 12 de enero de 2016, su cuerpo fue encontrado ese día al costado de la Ruta N° 5, luego de haber subido al auto de Escalante. El acusado aseguró durante la primera jornada del juicio, que él la dejó con otras personas, pero lo único que se probó hasta ahora es que ella subió a su vehículo.

Tras haber pasado unas horas en un albergue transitorio, Escalante la habría asfixiado por estrangulamiento en su auto.

Durante los días que la joven era buscada, él estuvo en el interior trabajando, y cuando se enteró de que era buscado por la Policía, su entonces abogado le recomendó esconderse.