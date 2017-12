Actualmente en la ciudad de Corrientes existen poco más de 50 asentamientos informales donde habitan, con distina antigüedad, unas 7 mil familias en situación precaria sin acceso formal a los servicios urbanos básicos. Ante el panorama de vulnerabilidad en el que se encuentran los habitantes de dichos predios, la semana pasada el Gobierno de la Provincia dispuso de la creación de un Fondo de Asistencia al Consumo de Energía Eléctrica (Facee) mediante el cual buscará cubrir el costo que genera la demanda eléctrica en los terrenos informales como asentamientos o villas de emergencia, mediante un fondo de más de $15 millones mensuales durante los próximos dos años.

Según los datos de la ONG Techo, Corrientes se encuentra encabezando la lista de las provincias con mayor índice de vulnerabilidad territorial que se encarga de medir factores como el acceso a servicios básicos, la cercanía a un factor de riesgo, basurales, impacto de las inundaciones, ingreso de bomberos, ambulancia y policía, titularidad de los terrenos, entre otros.

En Corrientes Capital actualmente hay unos 60 asentamientos irregulares, donde más del 80% no cuenta con conexiones formales de energía eléctrica y cuyo abastecimiento es directamente de la red pública, por lo que desde el Gobierno de la Provincia buscan medir el consumo de energía de los predios informales en la búsqueda de una solución. Para abarcar la problemática energética de los predios, que no cuentan con medidores ni aprovisionamiento formal ante la falta de títulos de propiedad de sus habitantes, crearon el Facee para compensar el costo del consumo que se da en los asentamientos: el cálculo que realizaron desde el Estado Provincial es que en los terrenos informales la demanda mensual es de unos 221.600 MWH que representan un gasto mensual de $15.600.000, por lo que fondo económico apuntará a compensar a la Dirección Provincial de Energía (Dpec) ese monto de dinero durante los próximos dos años.

Según los datos brindados por Colectivo Hábitat Corrientes, conformado por distintas entidades gremiales, sociales, religiosas y civiles, en el 86,2% de los asentamientos de Corrientes los habitantes no posee conexiones formales de nergía eléctrica, mientras que el 12,8% cuenta con redes formales con medidores domiciliarios. Sólo en la Capital actualmente hay entre 6.500 y 7 mil familias en situación de vulnerabilidad de un total de 10.330 grupos familiares que viven en terrenos irregulares del Gran Corrientes.

Por su parte, los datos del mapa confeccionado por la ONG Techo en todo el país, donde hay unos 2.432 asentamientos compuestas por unas 650.685 familias, Corrientes encabeza el ránking de vulnerabilidad de derechos en los predios irregulares debido no sólo a la falta de acceso a redes formales de servicios sino también a la proximidad de factores de riesgo, propensión a las inundaciones ante cada precipitación, carencia de titularidad de terrenos y lejanía de centros asistenciales, entre otros.