Después de que no lograran concretar la detención de los ex jefes comunales de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona, el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá Martín Vega los declaró prófugos el pasado miércoles, e informó a las distintas fuerzas de seguridad para que procedan a su inmediata detención en el caso de encontrarlos dentro o fuera del país. Al cierre de esta edición, anoche indicaron a este diario que no se presentaron ninguno de los dos en el marco de la causa que se investigan presuntas irregularidades en la administración de unos $45 millones que Nación envío para la ejecución de al menos cuatro obras en la localidad.

A diferencia de los prófugos, sí fueron arrestados y continúan detenidos por el mismo caso los que ejercieron diferentes roles en el gabinete municipal: Patricia Vera (tesorera), Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) y Ernesto Moray Mussio (auditor externo). Las dos primeras ex funcionarias ya fueron trasladas a Curuzú Cuatiá el pasado martes 19, es decir, el mismo día en que el juez ordenó las detenciones por pedido de la Fiscalía. En tanto, Moray Mussio, fue arrestado recién en la madrugada del miércoles 20. Hasta ahora, tal como informó este medio, sólo declaró Lammens. Mientras que los otros dos, se abstuvieron de hacerlo. No obstante, los tres permanecen detenidos y los ex jefes comunales, prófugos. Si bien la defensa de ambos apeló también el rechazo al pedido de eximición de prisión, esto aún no fue resuelto. En la última semana, el caso repercutió a nivel nacional a través de varios informes de medios de distintos puntos del país.