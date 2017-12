El futbolista correntino Maximiliano Meza se encuentra en la provincia, en la localidad de Caá Catí de donde es oriundo, para disfrutar del receso de fin de año junto a sus seres queridos. Al mediocampista de 25 años aún le dura la euforia por la conquista de la Copa Sudamericana con la camiseta de Independiente de Avellaneda, un título que se definió en el Maracaná frente al Flamengo brasileño.

“Este presente es el sueño de todo jugador de pueblo”, resumió Meza en una charla telefónica con El Deportivo de radio La Red. “A veces me pongo a pensar en todo lo que pasó en este tiempo, que en tan poco tiempo de carrera estar disfrutando ya de tantas cosas lindas, y de que a veces en el fútbol las cosas lindas tardan en llegar, pero que por suerte me tocó vivir muchos momentos lindos”, relató.

En el año 2010, con 17 años, Maxi viajó a probarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club que lo contrató para jugar en la Reserva. Al poco tiempo le tocó debutar en el torneo de la Primera B Nacional, fue parte del plantel que consiguió el regreso del “Lobo” a la máxima división y se mantuvo en el elenco platense hasta 2016 cuando fue transferido al “Rojo” de Avellaneda.

De papá maestro rural y mamá ama de casa, Meza al recordar la coronación en Río de Janeiro destacó la juventud del plantel conducido por Ariel Holan. “Fue un momento único lo que se dio ese día, la mayoría de los que jugábamos teníamos un promedio de 24, 25 años, y la verdad que fue la primera final para muchos y se disfrutó un montón y fue un desahogo grande para todos nosotros”, confesó.

“El Maracaná es un estadio que cuando entrás es impactante. Traté de disfrutarlo en todo momento, desde que llegamos al estadio hasta que terminó todo, y creo que fue una noche soñada en la que salió todo bien”, subrayó.

Para el correntino, este año le permitió crecer en confianza y pegar un salto de calidad en su juego, destacando el aporte del entrenador Ariel Holan. “Desde la llegada de Ariel traté de aprender en todo momento, por más que a veces no me tocaba jugar o no tenía tantos minutos en cancha, pero en los entrenamientos traté de seguir trabajando, no bajar los brazos y que cada cosa que él pedía tratar de hacer caso, de ser tácticamente un poco más ordenado y muchas cosas más”, remarcó.

“Por suerte se quedó y ahora seguiremos trabajando para seguir mejorando como equipo y peleando por cosas importantes”, añadió en cuanto a la garantida continuidad del DT.

Acerca del rendimiento global del equipo, destacó que “con la cantidad de jugadores buenos que tiene Independiente, cuando las cosas marchan bien es más fácil para todos, el equipo está bien y por eso todos nos sentimos cómodos e importantes, lo que se notó mucho en la Copa”.

En lo personal Maxi desea sostener el nivel exhibido en los últimos meses y como todo futbolista aspira algún día ser convocado a la selección nacional. “Lo más difícil es conseguir una regularidad y mantener un nivel alto por mucho tiempo, ese es un gran objetivo que tengo, y lo que todo jugador sueña, que es tratar algún día de tener la posibilidad de aunque sea estar en alguna lista de la selección y para eso hay que trabajar mucho y mantener un nivel alto”, confesó.