Cerca de las 19 de ayer, personal de la Prefectura Naval encontró los restos sin vida del hombre de 39 años que murió ahogado el pasado lunes en aguas del río Paraná, frente al paraje Perichón.

Se trataba de Gustavo Axel Barberán quien halló la muerte al intentar rescatar a tres jóvenes que pedían auxilio porque se habían metido al río en una zona de playa no habilitada.

El lamentable episodio ocurrió en horas de la siesta, cuando una familia se encontraba pescando en el camping del Club San Martín, precisaron fuentes policiales.

En ese, momento divisaron a un grupo de jóvenes que se encontraba en el medio del río pidiendo ayuda. Ante tal situación varias personas se sumaron al rescate.

Primero extrajeron a un joven de unos 25 años que debió recibir maniobra de reanimación cardiopulmonar. Luego salvaron a una chica.

Entre un tercer grupo de rescatistas se hallaba Gustavo Barberán quien también se arrojó al agua para salvar a otro de los que pedía auxilio.

De inmediato, advirtieron que la correntada lo arrastró hacia las profundidades tras lo cual iniciaron una estéril búsqueda del cuerpo.

En la jornada de ayer continuó todo el día la labor hasta que finalmente encontraron los restos sin vida, antes de la entrada del sol. Cerca de las 19 dieron con el cuerpo que fue reconocido por los familiares.

El médico policial tras el examen confirmó que el deceso se produjo a causa del asfixia por inmersión.

Desesperación

En horas de la tarde, había mucha incertidumbre en el entorno familiar del fallecido quienes salieron a pedir que se intensifique la búsqueda. Silvana, esposa de Gustavo dijo a Radio Dos que “estamos rogando que aparezca, no sabemos nada, un grupo de buzos de Barranqueras lo está buscando. Necesitábamos otra lancha de Prefectura en otra parte donde entra el agua, pero es imposible, se ve que no tienen”, planteó.

Contó en cuanto a la tragedia que presenció que su marido “salvó a dos angelitos y en la desesperación lo hundieron, y ahora lo estamos buscando y tenemos la esperanza de que podamos encontrarlo antes de la noche” contó.

“El le tiene terror al agua, se aceró a la costa a sacarse una foto con la hija y atinan a tirarse varias personas a rescatar a los chicos porque empezó un griterío. Lamentablemente quedó él y no pudo salir” resumió la mujer.