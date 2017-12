“Se está construyendo el sí”, dijo anoche a El Litoral el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado Provincial, Noel Breard. El oficialismo buscará sancionar hoy la ley de leyes. El PJ solicita obras y anticipos de Coparticipación para Intendentes de su mismo sello.

El Presupuesto obtuvo media sanción la semana pasada sin acompañamiento del justicialismo y con apoyo del liberalismo y parte de un radicalismo disidente. La iniciativa se tratará hoy a partir de las 11 en el recinto, luego de que el gobernador Gustavo Valdés prorrogara el periodo extraordinario de sesiones exclusivamente para tratar dicha iniciativa que contempla un gasto de más de 47,2 mil millones de pesos para el ejercicio del año entrante.

“Los intendentes tienen un rol estratégico en las conversaciones”, expresó Breard. Según pudo saber este diario, algunos jefes comunales pidieron anticipos de Coparticipación y envío de remesas no reintegrables, como así la garantía de obras durante 2018. Incluso, varios jefes comunales, de distintos colores y aún del oficialismo provincial, se reunieron con Valdés para solicitar auxilio financiero en distintas ocasiones.

La situación económica no contempla signos políticos. Algunos apuntan contra una mala administración, otros a los desajustes macroeconómicos. En ocasiones anteriores, tras asumir, públicamente expresaron la carestía de dinero en caja, el intendente de Goya, el radical Ignacio Osella; los peronistas “Rulo” Hadad, de San Roque, y Hugo Benítez, de Esquina; el jefe comunal de Perugorría y referente de ELI, Juan Ramón Castellano, quien apuntó contra los ahora prófugos ex intendentes Jorge Corona y Angelina Lesieux (Ver página 15).

El punto de discusión es que la Provincia no estaría de acuerdo en otorgar dinero sin reembolso a intendentes no oficialistas que solicitaron este tipo de operación. No obstante, se avanzan con otras herramientas para alivianar las arcas municipales.

El oficialismo busca aprobar el Presupuesto por unanimidad. El justicialismo acompañaría la iniciativa, en la medida en que avancen las conversaciones con los jefes comunales.

“Queremos dejar en claro que no queremos poner trabas por trabas en sí mismas. Queremos dar apoyo de confianza a este gobierno que comienza, pero tenemos dudas con los artículos 17 y 19 de toma de créditos por 5.500 millones de pesos”, dijo a radio Sudamericana el senador provincial por el PJ, Daniel Alterats.

“Nosotros queremos conocer con más detalles la direccionalidad de los créditos. Creemos que las cuestiones del Presupuesto podemos acompañar, pero queremos saber cuáles son los motivos para endeudar a Corrientes de esa manera. Estamos hablando de endeudarse con un 20 por ciento total del Presupuesto”, insistió.

Para avanzar con estas autorizaciones, el oficialismo requiere de los dos tercios y aspira a lograr el acompañamiento del bloque entero del PJ, a diferencia de lo sucedido en Diputados.

Breard, por su parte, abogó para que prime “la racionalidad”, teniendo en cuenta que aproximadamente “el 90 por ciento del financiamiento vienen por aportes nacionales”. A su vez, explicó que es fundamental ya que el “beneficio sería para todos, para el bien general”. Destacó, además, que los Municipios recibirán los 19 puntos de Coparticipación. “Una Provincia ordenada ayuda para las conversaciones con Nación”, indicó, respecto de las futuras gestiones con la Casa Rosada.