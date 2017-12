A la espera del postergado debate por la Ley de Educación en la Cámara de Senadores, los docentes de las escuelas nocturnas suponen que el tratamiento del proyecto se dará recién el año que viene, por lo que continuarán con los reclamos hasta que se conozca una fecha de discusión. Mientras tanto, los estudiantes menores de edad que quieran inscribirse en el turno noche de un colegio podrán hacerlo normalmente, ya que hay una resolución ministerial que lo avala hasta 2018.

Un año agitado fue este 2017 para los docentes de las escuelas nocturnas. Sumado a los problemas diarios con los que se manejan en su profesión, desde los primeros meses estuvieron en conflicto con el Ministerio de Educación por los cambios que se pretenden hacer en el área de la enseñanza de adultos.

El objetivo de la cartera educativa es restringir el cursado de los menores de edad en estos establecimientos (en consonancia con lo que expresa la Ley Nacional de Educación) y por ello habían emitido una resolución que prohibía las inscripciones para los alumnos y alumnas menores de 18 años. Los docentes reclamaron que la medida era desfavorable para los chicos y chicas que deben trabajar por diversos motivos, y por ello se dio marcha atrás con la firma de otra resolución que avala las anotaciones.

Sin embargo, la media sanción que obtuvo el proyecto de Ley Provincial de Educación volvió a reflotar el inconveniente, puesto que esta propuesta tampoco permite la inclusión de los menores de edad en el turno noche. Los reclamos volvieron, tanto formales como informales, pero la normativa aún no fue debatida en la Cámara de Senadores, por lo que los maestros y maestras esperarán hasta que se la trate.

Mientras tanto, algunos docentes explicaron a El Litoral que los estudiantes todavía podrán inscribirse en las escuelas nocturnas para el ciclo lectivo 2018 gracias a la resolución antes mencionada. De igual manera, el período de anotaciones será desde fines de febrero hasta principios de marzo, por lo que existe incertidumbre acerca de lo que pueda pasar si el proyecto de ley se aprueba en esas fechas.

“Los menores de edad podrán inscribirse en las nocturnas por una resolución del ministerio, salvo que en febrero firmen otra que anule esta posibilidad, pero deberían acomodar a todos los que están cursando actualmente y a los nuevos inscriptos, cosa que es muy difícil”, señalaron los profesores.

Por otro lado, los maestros y maestras se mantienen expectantes para saber, en el caso de que se apruebe la ley, qué pasará con los estudiantes que actualmente cursan en las nocturnas. Desde Educación aseguraron que tendrán dos opciones: seguir sus estudios hasta terminar o elegir una reubicación.

La cuestión es que no dieron precisiones acerca de ese desplazamiento, por ello las dudas. “Dijeron que se iban a abrir nuevos espacios para reubicar a los chicos, pero no hay nada seguro, y planificar eso demandará mucho tiempo”, sostuvieron los maestros.